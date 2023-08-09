Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей, в ходе которой, были обсуждены вопросы развития региона.
Речь шла о помощи участникам СВО, которые были призваны в рамках мобилизации. Также, были обсуждены вопросы газификации и развития региона.
Губернатор области доложил главе государства об успешной реализации ряда планов, в том числе, по развитию транспортной инфраструктуры и газификации. Руденя сообщил Путину о строительстве детских поликлиник в регионе, в строительных работах которых, принимает участие российское оборонное ведомство.
Также, было обсуждено развитие медицины в области и помощь, оказанная мобилизованным и их семьям.
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Губернатор области доложил главе государства об успешной реализации ряда планов, в том числе, по развитию транспортной инфраструктуры и газификации. Руденя сообщил Путину о строительстве детских поликлиник в регионе, в строительных работах которых, принимает участие российское оборонное ведомство.
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Анастасия Крестьянова