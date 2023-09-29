Фото: kremlin.ru
29 сентября российский лидер Владимир Путин провел встречу с участниками СВО, отличившимися в бою в районе Урожайного.
Напомним, 25 сентября опорный пункт в районе Урожайного удерживали пять бойцов мотострелковой бригады из Бурятии. Враг подошел на двух бронемашинах под прикрытием танка. В результате, украинским боевикам пришлось сдаться. Всего пятеро человек смогли героически отстоять российские позиции.
Читайте также:
Путин выступит с видеообращением в День воссоединения новых регионов с Россией
Путин внес в Госдуму проект о денонсации Конвенции о защите нацменьшинств
Путин обсудил формирование добровольческих подразделений с Евкуровым и Трошевым
Евгения Парфентьева