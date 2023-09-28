Путин проводит рабочую встречу с Кадыровым

Фото: kremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин проводит рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, встречу двух лидеров транслирует «Россия 24».
Ранее Кадыров в своём Telegram-канале опубликовал пост, в котором признал факт того, что его сын Адам Кадыров избил поджигателя Корана Никиту Журавеля. Чеченский глава добавил, что «не любит недосказанность».
Сегодня Адам впервые высказался после избиения, заключенного в СИЗО активиста Никиты Журавеля, сжегшего Коран.
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Сегодня Адам впервые высказался после избиения, заключенного в СИЗО активиста Никиты Журавеля, сжегшего Коран.
«Можешь сплетничать, ненавидеть, завидовать и обсуждать меня. Но мы же оба понимаем, что при встрече ты будешь мне мило улыбаться», — написал сын главы Чеченской Республики в социальной сети.
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Евгения Парфентьева