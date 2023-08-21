Путин проводит рабочую встречу с Воробьевым

Фото: kremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин проводит рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
Президент предложил начать встречу с предстоящего праздника – 1 сентября.
Напомним, на прошлой неделе российский лидер Владимир Путин разрешил старт движению поездов по МЦД-3. На «Церемонии открытия движения по МЦД-3» Владимир Путин отдал приказ машинистам новых поездов «Иволга 3.0» о старте движения по новому диаметру, который свяжет Зеленоград и Раменское.Вместе с главой РФ в церемонии принимают участие мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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«Скоро первое сентября, как область готовится?», - спросил у губернатора Подмосковья глава РФ.
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Евгения Парфентьева