Путин проводит совещание с главами российских ведомств

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
Президент России Владимир Путин проводит совещание с главами ряда российских ведомств.
Уточняется, что президент проводит совещание с министром обороны Сергеем Шойгу, директором ФСБ Александром Бортниковым, директором СВР Сергеем Нарышкиным, заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым и главой Росгвардии Виктором Золотовым.
В первую очередь Владимир Путин попросил министра обороны России Сергея Шоугу доложить о ситуации в зоне проведения спецоперации.
После доклада Шойгу о последних новостях СВО, была затронута тема палестино-израильского конфликта, а также происходящих в той зоне событиях.
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В первую очередь Владимир Путин попросил министра обороны России Сергея Шоугу доложить о ситуации в зоне проведения спецоперации.
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Анастасия Чинкова