Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой «Росатома» Алексеем Лихачёвым.
Российский лидер в начале разговора поинтересовался, как идут дела у корпорации.
Напомним, ранее в рамках форума «Армия-2023» Путин сообщил, что государство готово к равноправному военно-техническому сотрудничеству со всеми странами, которые отстаивают свои интересы. Он также заявил о намерении Москвы расширять и углублять технологическое партнерство с другими государствами.
Глава государства также обратил внимание на то, что Россия предлагает сотрудничество в области подготовки военные кадров и организации боевых учений.
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Напомним, ранее в рамках форума «Армия-2023» Путин сообщил, что государство готово к равноправному военно-техническому сотрудничеству со всеми странами, которые отстаивают свои интересы. Он также заявил о намерении Москвы расширять и углублять технологическое партнерство с другими государствами.
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Екатерина Коршунова