Путин проводит встречу с главой Вологодской области Кувшинниковым и Филимоновым

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой Вологодской области Олегом Кувшинниковым и Георгием Филимоновым, который ранее занимал должность заместителя председателя правительства Московской области.
Путин отметил, что Вологодская область является промышленно развитым регионом России.
Также президент подчеркнул, что правительство учитывает стремление правительства Вологодской области сохранять свою достойную позицию в сфере промышленности и работать на благо региона.
В ходе встречи Путин подписал указ о назначении врио губератора Вологодской области Георгия Филимонова. Президент выразил надежду, что новый руководитель сохранит и приумножит всё то, что было сделано до него бывшим губернатором Олегом Кувшинниковым, который сложил свои полномочия сегодня, спустя 12 лет пребывания на посту главы региона.
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Также президент подчеркнул, что правительство учитывает стремление правительства Вологодской области сохранять свою достойную позицию в сфере промышленности и работать на благо региона.
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Анастасия Чинкова