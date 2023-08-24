Путин проводит встречу с ВРИО главы ДНР Пушилиным

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин проводит встречу с временно исполняющим обязанности главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным. Об этом сообщает РИА Новости.
До этого президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с экипажем танка «Алёша», который был ранее представлен к государственным наградам. Экипаж танка в одиночку разгромил колонну украинской бронетехники в зоне проведения специальной военной операции. Военнослужащие получили награды и звания Героев России.
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