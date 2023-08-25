Путин провёл совещание с Совбезом и обсудил поддержку россиян за границей

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совбеза поддержку россиян за границей.
В совещании приняли участие постоянные члены Совета безопасности, среди которых: председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу и другие.
Совещание прошло в формате видеоконференции.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не примет участие в саммите G20, который пройдёт в Индии 9-10 сентября. Причиной такого решения, по словам Пескова, стало то, что у президента очень насыщенный график, а также выстроенные приоритеты. Сейчас на первом месте для Путина стоит проведение СВО.
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Совещание прошло в формате видеоконференции.
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Анастасия Чинкова