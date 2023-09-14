Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин провёл совещание с Советом безопасности РФ, в рамках которого обсудил вопросы сотрудничества России с другими государствами.
Главной темой обсуждения стало развитие сотрудничества с соседними государствами, а также со странами-союзницами России. Кроме того, был рассмотрен вопрос обеспечения российских интересов в отношениях с дальними зарубежными странами.
После вступительной речи Путин передал слово руководителю Службы внешней разведки России Сергею Нарышкину.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко едет в Россию. 15 сентября у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным. По предварительным данным, лидеры обсудят как международные, так и региональные темы.
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После вступительной речи Путин передал слово руководителю Службы внешней разведки России Сергею Нарышкину.
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Анастасия Чинкова