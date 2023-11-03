Путин раскрыл, почему Россию так активно исключают из международных организаций

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Глава РФ Владимир Путин увидел связь между военной силой России и желанием исключить её из международных организаций.
«Чем сильнее мы будем в военно-техническом плане, тем меньше желания будет исключить нас из каких-либо международных союзов», - прокомментировал ситуацию российский лидер на встрече с членами Общественной палаты России по экономике.
При этом, вчера глава МИД РФ Сергей Лавров о Международном олимпийском комитете (МОК), который исключил из всех соревнований Россию, однако, в ситуации с палестино-израильским конфликтом, заявил об ответственности за дискриминацию. По словам Лаврова, МОК в очередной раз показал свою предвзятость и несостоятельность.
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