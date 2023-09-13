Путин раскрыл подробности дальнейшего пребывания Ким Чен Ына в России

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Лидер КНДР Ким Чен Ын после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Амурской области отправится в Комсомольск-на-Амуре и Владивосток. Об этом рассказал российский лидер.
«Впереди у председателя большая программа. Он же отсюда еще едет в Комсомольск-на-Амуре, будет посещать заводы, где производится авиационная техника - и гражданская, и боевая. Затем будет во Владивостоке», - рассказал глава государства в эфире телеканала «Россия-1».
Во Владивостоке предусмотрена военная часть поездки, которая касается Министерства обороны России. Председателю КНДР продемонстрируют возможности Тихоокеанского флота, объяснил Путин.
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