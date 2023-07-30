Путин раскрыл причины своей выносливости

Фото: сайт Кремля
В ходе пресс-конференции после саммита «Россия-Африка» президент России Владимир Путин поделился источником своей энергии, указав, что его стойкость и выносливость унаследованы от предков. Соответствующая информация появилась на портале РИА Новости.
«Это вопрос биологии. Мы все получаем от наших предков. Пока все идет хорошо, слава Богу», — произнес глава государства.Путин также добавил, что сейчас не планирует перерыв, и не уверен, сможет ли он это сделать. Однако, он выразил надежду, что в ближайшем будущем его график будет менее насыщенным.
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