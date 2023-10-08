Путин раскрыл цель своей речи на «Валдае»

Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов
Президент России Владимир Путин заявил, что его речь на заседании клуба «Валдай» в Сочи была информационной, а не поучающей. Кадры выступления президента показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Напомним, что заседание клуба «Валдай» прошло в Сочи 6 октября. В зале присутствовали представители Африки, Азии и арабских стран. Также участие приняли и политические деятели Великобритании и США.
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Анастасия Чинкова