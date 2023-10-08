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Путин раскрыл цель своей речи на «Валдае»

Путин заявил, что озвучил позицию РФ, а не пытался никого учить на «Валдае»
08 октября 2023, 15:48
Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов

Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов

Президент России Владимир Путин заявил, что его речь на заседании клуба «Валдай» в Сочи была информационной, а не поучающей. Кадры выступления президента показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Так, модератор Фёдор Лукьянов после мероприятия назвал Путина «добрым учителем», на что президент ответил, что не собирался никого учить, целью его речи было донесение до россиян и политических деятелей из других стран официальной позиции правительства Российской Федерации.

Напомним, что заседание клуба «Валдай» прошло в Сочи 6 октября. В зале присутствовали представители Африки, Азии и арабских стран. Также участие приняли и политические деятели Великобритании и США.

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#заседание
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Стало известно, признает ли Запад новые границы России
Экс-агент ЦРУ Джонсон: до конца конфликта Украина потеряет Одессу и Харьков
08 октября 2023, 16:20

Фото: iStock/macky_ch

Для урегулирования конфликта на Украине Владимир Зеленский должен принять потерю Крыма и Донбасса, а также подготовиться к возможной утрате Одессы и Харькова. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон.
Он предположил, что западные страны уже обсуждают признание территорий Крыма и Донбасса российскими, однако Зеленский и его коллеги всё ещё отказываются принять этот факт.

В заключение Джонсон отметил, что для завершения конфликта может быть недостаточно признания Крыма и Донбасса. Вероятно, Россия присоединит ещё и Одессу с Харьковом.

Ранее бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что переговоры между Россией и Украиной могут пройти без участия Зеленского, если он продолжит выступать против них. 

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#украина
#россия
#владимир зеленский
#переговоры
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Минобороны предлагает лишить Северный флот статуса военного округа
08 октября 2023, 15:56

Фото: istockphoto/Bborriss

Министерство обороны РФ предложило лишить Северный флот статуса межвидового стратегического объединения. Это означает, что на него больше не будет распространяться положение о военном округе.
Проект соответствующего указа президента России опубликован на официальном портале правовой информации. В документе также указано, что принято решение о включении в Ленинградский военный округ четырех регионов Северо-Западного федерального округа, ранее относившихся к Северному флоту. Это Республика Коми, Архангельская и Мурманская области, а также Ненецкий автономный округ.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что данные меры предпринимаются для упрощения и оптимизации системы управления Вооруженными силами Российской Федерации.

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#законопроект
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Под Ашкелоном в Израиле задержали боевиков ХАМАС с украинским оружием
08 октября 2023, 15:37

Фото: istockphoto/Diy13

В районе города Ашкелон солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) задержали группу боевиков из бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам» — военного крыла палестинского «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС). Они были вооружены украинским оружием.
Израильские солдаты захватили пикап, на котором ехали  палестинцы. В кузове были обнаружены противотанковые гранатометы и переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК), а также гранаты к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7. На всем вооружении и боеприпасах были метки украинского подразделения из города Мукачево Закарпатской области.

И раньше неоднократно высказывалось мнение, что коррумпированные украинские военные чиновники могут наводнить черный рынок контрабандным оружием. Удивительно, что у палестинцев не оказалось вооружения, которое в изобилии поставляется киевскому режиму западными союзники. Впрочем, не исключено, что вскоре у боевиков обнаружится и оно.

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#военные
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#солдаты
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#вооружения
#израиль
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Россиянам рассказали, когда станет известна точная дата проведения выборов президента
Сенатор Климов: Совфед может озвучить дату проведения выборов в декабре
08 октября 2023, 15:31

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Совет Федерации может объявить точную дату проведения президентских выборов в декабре. Об этом во время рабочей поездки в Анкару заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
Он отметил, что в настоящее время точная дата выборов пока не озвучена. Предполагается, что Совфед раскроет её в декабре. 

Кроме того, ранее Климов прокомментировал предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о временной отмене президентских выборов из-за проведения Россией спецоперации на Украине. Парламентарий отметил, что для реализации этой идеи необходимо внесение изменений в Конституцию, чего пока делать не планируется. При этом он подчеркнул, что Россия – свободная страна, в которой любой гражданин имеет право вносить различные предложения. 

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#совет федерации
#выборы
#президент
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Экс-разведчик Риттер предсказал результаты прямого столкновения России и НАТО
Скотт Риттер: В случае столкновения с Россией НАТО ждет сокрушительное поражение
08 октября 2023, 15:13

Фото: РИА Новости/Андрей Бортко

В случае прямого столкновения столкновения с Вооруженными силами России войска Североатлантического альянса не продержаться и недели. Такой прогноз сделал бывший разведчик армии США Скотт Риттер.
В интервью YouTube-каналу Danny Haiphong военный эксперт в качестве примера привел американскую армию, в которой все построено на постоянном обмене огромными потоками информации. Командиры на передовой действуют с помощью ноутбуков. Для этого нужны самолеты, дроны, ретрансляторы, обеспечивающие бесперебойную связь, отметил экс-разведчик. В случае боевого столкновения с Россией все это мгновенно перестанет работать, считает Риттер. Российские военные с помощью средств радиоэлектронной борьбы все это заглушат, и вся связь рухнет, считает он.

В этом случае против хорошо подготовленных и получивших бесценный опыт российских солдат войска США не смогут устоять. А ведь  американская армия — лучшая в  НАТО. Нет ни одной страны в альянсе, которая сумела бы продержаться против войск РФ больше недели, заключил эксперт.

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#дроны
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Папа Римский прокомментировал ситуацию в Израиле
Папа Римский о ситуации в Израиле: война приведёт только к смерти
08 октября 2023, 15:07

Фото: РИА Новости/Владислав Воднев

Папа Римский Франциск заявил, что война и терроризм приведут только к смерти и страданиям, поэтому нужно немедленно урегулировать конфликт между Израилем и Палестиной.
После проповеди на главной площади Ватикана папа Римский выразил поддержку всем жителям воюющих стран, а также тем семьям, родственники которых погибли в результате обстрелов.

Кроме того, папа Франциск заявил, что вооружённые столкновения не помогут решить проблему, а лишь повлекут за собой более негативные последствия.

Также понтифик призвал всех неравнодушных молиться за мир в Израиле и Палестине. 

Ранее сообщалось, что количество погибших в результате обстрелов в Израиле достигло 600 человек. Пострадали уже около двух тысяч местных жителей. 

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#папа римский
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#мир
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В посольстве РФ в Палестине рассказали, планируется ли эвакуация россиян из сектора Газа
Посольство РФ в Палестине: решение об эвакуации россиян ещё не принято
08 октября 2023, 14:48

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Окончательное решение об эвакуации россиян из сектора Газа ещё не принято. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила пресс-секретарь посольства России в Палестине Алия Зарипова.
Она отметила, что в представительство РФ начали поступать обращения от россиян, которые фиксируются в списках. Однако речь об эвакуации пока идти не может, поскольку ведутся оживлённые бои.

Ранее сообщалось, что Израиль официально объявили войну, введя в Основной закон соответствующий пункт. На территории государства ведутся активные бои. В результате обстрелов погибло уже 500 мирных жителей Израиля, число пострадавших составляет порядка двух тысяч человек, многие из которых находятся в крайне тяжёлом состоянии.

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#израиль
#война
#россияне
#эвакуация
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Израиль официально объявил войну
Mash: Израиль ввел в действие пункт 40 Алеф об объявлении войны
08 октября 2023, 14:34

Фото: istockphoto/Ekaterina_Lin

Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие пункт 40 Алеф. Как поясняют израильские СМИ, это означает официальное объявление войны.
В последний раз власти Израиля прибегали к действию этого пункта ровно 50 лет назад в дни войны Судного дня. Тогда, 6 октября 1973 года, коалиция арабских государств напала на Израиль, желая вернуть территории, утраченные в результате Шестидневной войны. В том давнем конфликте победу одержали израильтяне, напоминает телеграм-канал Mash.

Военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупреждают сограждан, что боевые действия могут быть тяжелыми и затяжными, а страну ждут трудные дни. О тяжелых испытаниях, ожидающих израильтян, ранее также говорил премьер-министр страны Биньямин Нитаньяху.

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#израиль
#военные
#страны
#министр
#война
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Сторонники ХАМАС анонсировали массовые атаки на Западном берегу реки Иордан
08 октября 2023, 14:17

Фото: istockphoto/zabelin

Представители палестинского движения ХАМАС анонсировали массовые выступления на Западном берегу реки Иордан (территория между Израилем и Иорданией). По их словам, атаки начнутся сегодня, в 18:00.
В материалах, публикуемых в арабских пабликах, содержатся призывы к участникам движения и людям, живущим на указанной территории, присоединиться к массовым выступлениям, атаковать точки соприкосновения с «израильскими оккупантами». Также в заявлении лидеров ХАМАС говорится о необходимости присоединения к «революционному движению». Палестинцев и арабов призывают нападать на поселенцев и оккупантов и продолжать столкновения.

После массированных авиаударов по сектору Газа боевики ХАМАС снова вторглись на территорию Израиля на некоторых участках. В частности, тяжелые бои идут между палестинцами и Армией обороны Израиля на окраине общины Маген в южной части страны.

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#страны
#израиль
#столкновение
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