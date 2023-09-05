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Российский лидер Владимир Путин объяснил, почему Запад назначил президентом Украины именно Владимира Зеленского.
«Западные кураторы поставили во главе современной Украины этнического еврея и прикрывают таким образом героизацию нацизма», - прокомментировал ситуацию Путин.
Ранее Путин заявил, что во времена ВОВ, евреев уничтожали в основном не немцы, а «бандеровцы и иже с ними». Глава РФ пояснил, что репрессии устраивали украинские коллабористы. Подобные события, касаемые геноцида народов, имеют отношения к сегодняшнему дню. По его словам, украинские нацисты уничтожили за Холокост около 25 % еврейского народа.
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