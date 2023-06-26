Путин раскрыл безусловный приоритет в промышленности РФ

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По его словам, власти страны будут продолжать стимулировать внедрение новейших технологий в разные сферы, в том числе в процесс выпуска промышленного и энергетического оборудования.
«Подчеркну: развитие и модернизация промышленности – наш безусловный приоритет», - подчеркнул Путин.
Он рассказал, что руководство страны также продолжит вводить новые цифровые решений, передовые экологические стандарты, совместно с бизнесом, регионами, а также наукой.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Мишустин потребовал восстановить дороги после мятежа Пригожина.