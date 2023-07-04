Путин раскрыл, что помогло остановить военный мятеж Пригожина

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Сплочённость россиян помогла остановить военный мятеж частной военной компании «Вагнер», заявил президент России Владимир Путин на саммите стран ШОС. Трансляцию выступления ведёт телеканал «Россия 1».
«Сплоченность и ответственность за судьбу отечества российские политические круги, все общество наглядно продемонстрировали выступив единым фронтом против попытки военного мятежа», — отметил глава государства.
Он также поблагодарил страны, которые оказали поддержку России в столь непростой период. Путин подчеркнул, что страна уверенно развивается, несмотря на санкционное давление Запада.
Саммит ШОС стартовал в Нью-Дели в онлайн-формате, на нем председательствует премьер-министр Индии Нарендра Моди.
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Андрей Гаврилов