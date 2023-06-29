Путин раскрыл, что поможет России преодолеть любые трудности

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин заявил, что какие бы трудности нас не ожидали – мы сможем их преодолеть
Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия сможет справиться с любыми испытаниями благодаря креативным и думающим людям, сообщает «РИА Новости».
«Возникает чувство уверенности в том, что у нас какие бы сложности ни возникали, мы все их спокойно, ритмично, идя вперед, преодолеем», - прокомментировал ситуацию Путин.
По словам главы РФ, его «сердце радуется», глядя на то, сколько в России инициативным людей, которые подходят к решению проблем с «задором и умом».
Читайте также:
После слов Путина о сожжении Корана, турки захотели принять в НАТО РФ, вместо Швеции
Сеймур Херш заявил, что Украине потребуется более ста лет, чтобы вернуть под контроль бывшие территории
В Европарламенте заявили, что конфликт на Украине вскоре заморозят
«Возникает чувство уверенности в том, что у нас какие бы сложности ни возникали, мы все их спокойно, ритмично, идя вперед, преодолеем», - прокомментировал ситуацию Путин.
Читайте также:
После слов Путина о сожжении Корана, турки захотели принять в НАТО РФ, вместо Швеции
Сеймур Херш заявил, что Украине потребуется более ста лет, чтобы вернуть под контроль бывшие территории
В Европарламенте заявили, что конфликт на Украине вскоре заморозят
Евгения Парфентьева