Путин раскрыл, от чего зависит решение задач по укреплению безопасности

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По его словам, развитие индустрии зависит от того, каков кадровый потенциал.
«Сегодня именно от кадрового потенциала в огромной степени зависит уверенное развитие отечественной индустрии, наращивание ее конкурентных способностей, позиций как на внутреннем, так и на глобальном рынках, решение ключевых задач по укреплению безопасности, экономического и технологического суверенитета страны», - уверен президент.Он также подчеркнул, что в настоящий момент на предприятия, расположенные в РФ, приходит все большее число молодых профессионалов. Путин выразил уверенность в том, что все они компетентны и грамотны.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Путин раскрыл безусловный приоритет в промышленности РФ.