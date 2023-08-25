Путин распорядился упросить трудоустройство россиян до 18 лет

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об упрощении трудоустройства несовершеннолетних россиян.
В тексте поручения главы государства говорится, что речь идет о гражданах в возрасте от 14 до 24 лет, которые проходят обучение по очной форме.
Кроме того, кабинету министров поручено рассмотреть возможность предоставления льгот тем работодателям, которые предоставляют рабочие места несовершеннолетним. Соответствующее поручение было направлено правительству РФ и АСИ.
Прежде сообщалось, что Владимир Путин поручил создать аппараты для низких орбит.
Читайте также:
Путин встретился с экипажем танка «Алеша» в Кремле
Путин: Страны «золотого миллиарда» являются открытыми противниками БРИКС
Путин поручил «Роскосмосу» и АСИ рассмотреть создание аппаратов для низких орбит
Кроме того, кабинету министров поручено рассмотреть возможность предоставления льгот тем работодателям, которые предоставляют рабочие места несовершеннолетним. Соответствующее поручение было направлено правительству РФ и АСИ.
Читайте также:
Путин встретился с экипажем танка «Алеша» в Кремле
Путин: Страны «золотого миллиарда» являются открытыми противниками БРИКС
Путин поручил «Роскосмосу» и АСИ рассмотреть создание аппаратов для низких орбит
Анастасия Крестьянова