Радио1
Главная / Новости / Политика/ Путин рассказал, чей город Одесса

Путин рассказал, чей город Одесса

05 октября 2023, 18:41
Фото: iStock/V-art

Фото: iStock/V-art

Владимир Путин назвал Одессу русским городом и чуть-чуть еврейским.
По словам президента РФ Владимира Путина, Одесса является русским городом и чуть-чуть еврейским.

Ранее сообщалось, что по результатам визита главы МИД и вице-премьера Италии Антонио Таяни в Киев Рим взял на себя обязательство по руководству процессом восстановления города Одессы и Одесской области. Это объявление содержится в официальном сообщении Министерства иностранных дел Италии.


В рамках своего визита в Киев, где он участвовал в заседании глав МИД стран Европейского союза, Таяни провел встречу с министром культуры Украины Ростиславом Карандеевым. Главной темой этой встречи был итальянский патронат по вопросам восстановления Одессы. В мероприятии также присутствовали губернатор и мэр Одессы, а также руководители известных итальянских культурных организаций, таких как Миланская Триеннале и римский музей MAXXI.

В заявлении МИД Италии говорится, что Италия официально взяла на себя руководство работами по восстановлению города и области Одессы. Антонио Таяни также выразил поддержку инициативе «Лаборатория восстановления Украины», организованной правительством Украины в сотрудничестве с Миланской Триеннале и музеем MAXXI. Эти организации запланировали презентацию в Милане, которая состоится 31 октября.

Читайте также:

Италия взяла шефство над восстановлением Одессы и области

В Одессе звучат взрывы, объявлена воздушная тревога

Одесситы проголосовали против переименования площади Льва Толстого
#одесса
#владимир путин
#президент
Читайте нас в
Экс-премьер Азаров не увидел паники на Украине из-за ухода Маккарти
05 октября 2023, 18:56

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что уход спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти не вызвал особой паники в Киеве.
При этом он отметил, что, в связи с этим определённые проблемы у Украины всё же будут.

«Я пока не вижу, чтобы была какая-то исключительная паника. С учётом обещаний западных стран и американцев в предоставлении кредитов, валюты будет достаточно, чтобы поддерживать курс на том уровне, на котором они примут решение его установить. <…> Что касается Маккарти, ему быстро найдут замену. Пока я не вижу причин, чтобы это каким-то образом повлияло, так как всё-таки у Байдена очень большие полномочия, и сумма $20 млрд для американского бюджета небольшая», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Азаров.

По его мнению, финансирование Украины Западом не прекратиться.

Читайте также:

Политолог Камкин: «Запад уже устал от Зеленского»

«Европа должна»: Зеленский выступил с нравоучениями для европейских лидеров

Политолог Дудчак назвал условие для прекращения финансирования Украины
#финансирование
#запад
#украина
#политика
Читайте нас в
Путин: РФ может отозвать ратификацию договора о запрещении ядерных испытаний
05 октября 2023, 18:33

Фото: сайт Кремля

РФ может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, раз США не ратифицировали этот документ. Об этом Путин сообщил на пленарном заседании клуба «Валдай».
Путин отметил, что соответствующий вопрос закреплен за Государственной Думой. Глава российского государства добавил, что отзыва ратификации будет достаточно. 

Ранее Путин сообщил, что ответ России на возможный ядерный удар по ее территории является абсолютно неприемлемым для любого агрессора. Глава российского государства добавил, что шансов на выживание у противника не останется.

Напомним, в этом году заседание клуба «Валдай» проходит со 2 по 5 октября в Сочи. Главными темами обсуждения стали справедливая многополярность, а также вопросы по обеспечению безопасности и развитию для всех.

Читайте также:

Россия провела успешное испытание межконтинентальной ракеты «Буревестник»

Путин заявил, что после ядерного удара по России враг не сможет выжить

Путин рассказал, чей город Одесса
#россия
#сочи
#город
#заседание
#одесса
#ракеты
#путин
#удар
Читайте нас в
Россия провела успешное испытание межконтинентальной ракеты «Буревестник»
Путин: проведено последнее успешное испытание крылатой ракеты «Буревестник»
05 октября 2023, 18:25

Фото: iStock/aapsky

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ провела последнее успешное испытание межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой. Об этом Путин сообщил на пленарном заседании клуба «Валдай».
Ранее Путин сообщил, что ответ России на возможный ядерный удар по ее территории является абсолютно неприемлемым для любого агрессора. Глава российского государства добавил, что шансов на выживание у противника не останется.

Напомним, в этом году заседание клуба «Валдай» проходит со 2 по 5 октября в Сочи. Главными темами обсуждения стали справедливая многополярность, а также вопросы по обеспечению безопасности и развитию для всех.

Читайте также:

В США раскрыли планы России по испытанию ракеты с ядерным двигателем

Путин заявил, что после ядерного удара по России враг не сможет выжить

Путин рассказал, что на самом деле хочет защитить Россия в ходе СВО
#сша
#россия
#сочи
#заседание
#сво
#ракеты
#путин
#удар
Читайте нас в
Путин рассказал, какой характер носит сотрудничество с Китаем
05 октября 2023, 18:21

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин ответил на вопросы во время пленарной сессии ежегодного заседания клуба «Валдай» в Сочи.
Президент Владимир Путин подчеркнул, что сотрудничество с КНР не строилось против кого-то, а носит созидательный характер.
 
Страны заинтересованы в налаживании новых логистических маршрутов, подчеркнул российский лидер.

Россия готова к конструктивному взаимодействию со всеми странами, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Россия готова к конструктивному взаимодействию со всеми странами, но к жесткому противодействию тем, кто выступает за диктатуру», - прокомментировал ситуацию российский лидер.
В настоящий момент российский лидер выступает в международном дискуссионном клубе «Валдай». Своим названием клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

Читайте также:

Путин: Россия готова к конструктивному взаимодействию со всеми странами

Путин заявил, что НАТО не нужна Россия

Путин считает, что гармонию в сфере безопасности можно достичь

 
#владимир путин
#президент
#россия
Читайте нас в
Путин заявил, что после ядерного удара по России враг не сможет выжить
Путин: после ядерного удара по РФ шансов на выживание у противника не будет
05 октября 2023, 18:09

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что ответ России на возможный ядерный удар по ее территории является абсолютно неприемлемым для любого агрессора. Об этом Путин сообщил на пленарном заседании клуба «Валдай».
Глава российского государства добавил, что шансов на выживание у противника не останется.

Напомним, в этом году заседание клуба «Валдай» проходит со 2 по 5 октября в Сочи. Главными темами обсуждения стали справедливая многополярность, а также вопросы по обеспечению безопасности и развитию для всех.

Ранее российский лидер заявил, что контрагенты на Западе потеряли реальность, нарушили все правила.

Читайте также:

Путин заявил, что у Росси есть понимание своей задачи

Медведев заявил, что Запад «проталкивает» переговоры для ослабления России

Путин: контрагенты на Западе потеряли реальность и нарушили все правила
#правила
#запад
#путин
#переговоры
Читайте нас в
«Чья бы корова мычала»: Путин ответил главе ЕС о предательстве армян Россией
05 октября 2023, 17:53

Фото: kremlin.ru

Российский лиде Владимир Путин ответил на заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что Россия предала армян.
Подробное объяснение ситуации Владимир Путин озвучил на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Напомним, ранее председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что Россия не смогла обеспечить мир и безопасность Нагорного Карабаха и предала армянский народ. 

«Пашинян в Праге подписал заявление, из которого вытекает, что Армения признала Азербайджан владельцем Карабаха. Когда Карабах объявил свою независимость, Армения этого не признала (что для меня странно), а тут признали, что это часть Азербайджана. Это, кстати, произошло без нас, я об этом узнал из прессы», - прокомментировал ситуацию Путин.

Он также напомнил, что между Россия 15 лет пыталась договориться как с Армений, так и Азербайджаном, однако, слышала от обеих сторон - «Мы будем продолжать сражаться».

При этом, он отметил, что РФ продолжает быть союзником Армении. 

«Знаете, у нас в народе говорят: «Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала», - завершил дискуссию о предательстве со стороны России Владимир Путин.

Читайте также: 

«Вы кто вообще такие?»: Путин обратился к западным лидерам

Путин: Россия готова к конструктивному взаимодействию со всеми странами

Путин: Россия не грозила Донбассу бомбежками и не запугивала Крым
#россия
#владимир путин
#безопасность
#азербайджан
#заявление
#армения
#рф
Читайте нас в
Путин назвал условие продолжения помощи армянам Карабаха
Путин: РФ продолжит помощь армянам Карабаха, если Армения останется союзником
05 октября 2023, 17:52

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что если Армения будет оставаться союзником России, Москва готова продолжать оказывать помощь армянам Карабаха. Об этом Путин сообщил на пленарном заседании клуба «Валдай».
Напомним, в этом году заседание клуба «Валдай» проходит со 2 по 5 октября в Сочи. Главными темами обсуждения стали справедливая многополярность, а также вопросы по обеспечению безопасности и развитию для всех.

Ранее Путин заявил, что Россия готова к конструктивному взаимодействию со всеми странами. Он также напомнил, что между Россия 15 лет пыталась договориться как с Армений, так и Азербайджаном, однако, слышала от обеих сторон - «Мы будем продолжать сражаться».

Читайте также:

Путин заявил, что у Росси есть понимание своей задачи

Путин: Россия готова к конструктивному взаимодействию со всеми странами

Путин отметил серьезные изменения, произошедшие в мире за 20 лет
#россия
#изменения
#сочи
#заседание
#путин
Читайте нас в
«Вы кто вообще такие?»: Путин обратился к западным лидерам
Путин: США в хамской форме навязывают свои правила всему миру
05 октября 2023, 17:44

Фото: kremlin.ru

США в хамской форме навязываю свои правила всему миру и требуют их исполнения, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«Надо жить по «правилам», каким правилам? Наши коллеги из США не просто устанавливают такие правила, но еще и поучают, кто и как должен их исполнять. Кто и как должен себя вести. Это проявляется в хамской форме — «вы должны, вы обязаны». Вы кто такие вообще? Какое вы имеете право кого-то предупреждать?», - прокомментировал ситуацию Путин. 

В настоящий момент российский лидер выступает в международном дискуссионном клубе «Валдай». Своим названием Клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

При этом, ранее бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что рост популярности российской позиции в мире напрямую связан с влиянием президента РФ Владимира Путина. 

Читайте также: 

«Европа должна»: Зеленский выступил с нравоучениями для европейских лидеров

Страны втягивают в обсуждение «формулы мира» Зеленского шантажом

Путин и Рахмон выразили удовлетворение уровнем взаимоотношений двух стран
#владимир путин
#россия
#сша
Читайте нас в
Путин рассказал, что на самом деле хочет защитить Россия в ходе СВО
Путин: Россия в ходе спецоперации защищает свою цивилизацию, людей
05 октября 2023, 17:30

Фото: kremlin.ru

В ходе специальной военной операции Россия защищает свою цивилизацию и своих людей, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«Не знаю, какую цивилизацию защищают те, кто находится по другую линию фронта, а мы защищаем свою цивилизацию, своих людей», - прокомментировал ситуацию российский лидер. 

В настоящий момент российский лидер выступает в международном дискуссионном клубе «Валдай». Своим названием Клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

Напомним, 30 сентября 2023 года в России впервые отпраздновали День воссоединения новых регионов с Россией. Памятная дата приурочена к подписанию договоров о присоединении к РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Читайте также: 

Путин: Россия готова к конструктивному взаимодействию со всеми странами

Путин: Контрагенты на Западе потеряли реальность и нарушили все правила

Путин: Россия не начала войну на Украине, а пытается ее закончить
#лидер
#днр
#лнр
#рф
#владимир путин
Читайте нас в
Достижения.рф