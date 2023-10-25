Путин рассказал, что будут делать страны для раскола российского общества

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Президент России Владимир Путин заявил, что заинтересованные силы будут использовать ложь, провокации, внешние и внутренние поводы, чтобы ослабить и расколоть российское общество. Об этом Путин сообщил на встрече с религиозными лидерами России.
Ранее глава российского государства, говоря о высказанных на Западе идеях нового миропорядка, заявил, что его суть остается такой же — лицемерие, двойные стандарты, претензии на исключительность.
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