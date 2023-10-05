Путин рассказал, что на самом деле хочет защитить Россия в ходе СВО

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В ходе специальной военной операции Россия защищает свою цивилизацию и своих людей, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«Не знаю, какую цивилизацию защищают те, кто находится по другую линию фронта, а мы защищаем свою цивилизацию, своих людей», - прокомментировал ситуацию российский лидер.
В настоящий момент российский лидер выступает в международном дискуссионном клубе «Валдай». Своим названием Клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
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