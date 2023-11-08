Путин рассказал, как Казахстан усилит потенциал ОДКБ

Фото: сайт Кремля
В интервью газете «Казахстанская правда» президент России Владимир Путин подчеркнул, что инициативы Казахстана будут способствовать укреплению потенциала Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) во время казахстанского председательства в этой организации.
Он также добавил, что эти инициативы способствуют развитию возможностей для сотрудничества между государствами-членами ОДКБ.
ОДКБ объединяет шесть государств, включая Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Таджикистан.
Читайте также:
Путин 9 ноября в Казахстане обсудит с Токаевым отношения двух стран
Россия вышла из договора с НАТО о вооружении: что это значит и чем чревато
В Казахстане ожидают визит Путина
«Следующий год будет отмечен председательством Казахстана в этой организации. Я уверен, что предложения и инициативы наших казахстанских партнеров усилит потенциал ОДКБ и способствует усовершенствованию ее возможностей в интересах всех государств-членов», — заявил президент России.
Читайте также:
Путин 9 ноября в Казахстане обсудит с Токаевым отношения двух стран
Россия вышла из договора с НАТО о вооружении: что это значит и чем чревато
В Казахстане ожидают визит Путина
Артем Кузьмин