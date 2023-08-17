Путин рассказал, как МЦД-3 поможет жителям Москвы и региона

Фото: kremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин заявил, что новый диаметр МЦД-3 позволит москвичам и жителям региона заметно сэкономить время.
На «Церемонии открытия движения по МЦД-3» Владимир Путин заявил, что новый диаметр МЦД-3 позволит жителям московского региона в разы сократить время в пути в центр столицы.
Этот маршрут очень поспособствует тем, кто работает в городе в ежедневном режиме и будет востребован сотнями тысяч человек, уверен президент.
Вместе с главой РФ в церемонии принимают участие мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Читайте также:
Путин напомнил о важности дискуссий на конференции по международной безопасности
Путин выразил надежду на укрепление связей с Северной Кореей
Путин заявил о растущей доле продуктов в РФ с использованием искусственного интеллекта
Этот маршрут очень поспособствует тем, кто работает в городе в ежедневном режиме и будет востребован сотнями тысяч человек, уверен президент.
«Хотел бы поздравить Москву, команду Сергея Семеновича с реализацией еще одного проекта», - сказал глава РФ.
Читайте также:
Путин напомнил о важности дискуссий на конференции по международной безопасности
Путин выразил надежду на укрепление связей с Северной Кореей
Путин заявил о растущей доле продуктов в РФ с использованием искусственного интеллекта
Евгения Парфентьева