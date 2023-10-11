Путин рассказал, как мусульмане воспринимают палестинскую проблему

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Палестинская проблема сказывается на каждом человеке, исповедующим ислам, и воспринимается им как крайняя несправедливость. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».
Он рассказал, что накануне обсуждал конфликт между Израилем и Палестиной с премьер-министром Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани.
Путин отметил, что при решении вопроса о создании государства Израиль одновременно и с теми же правами создавалось государство Палестина. То есть, изначально речь шла о создании двух независимых стран.
По словам главы государства, несправедливость заключается как раз в этом, поскольку полноценное суверенное государство Израиль было создано, а Палестина так и не получила обещанной независимости.
Также Путин добавил, что исконно палестинские территории были заняты Израилем, в частности, с помощью вооружённых конфликтов.
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Путин отметил, что при решении вопроса о создании государства Израиль одновременно и с теми же правами создавалось государство Палестина. То есть, изначально речь шла о создании двух независимых стран.
Также Путин добавил, что исконно палестинские территории были заняты Израилем, в частности, с помощью вооружённых конфликтов.
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Анастасия Чинкова