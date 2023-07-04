Путин рассказал, как относится к вступлению Белоруссии в ШОС

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Вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) благотворно скажется на деятельности международного объединения, поэтому надо ускорить процесс принятие в его ряды нового государства. Об этом на саммите ШОС рассказал российский президент Владимир Путин, трансляцию выступления ведёт телеканал «Россия 1».
«Убеждены, что членство Белоруссии, которая является стратегическим партнером и ближайшим союзником России позитивно скажется на деятельности объединения», —подчеркнул Путин.
Он также поблагодарил страны, которые оказали поддержку России в столь непростой период. Путин подчеркнул, что страна уверенно развивается, несмотря на санкционное давление Запада.
Саммит ШОС стартовал в Нью-Дели в онлайн-формате, на нем председательствует премьер-министр Индии Нарендра Моди.
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Андрей Гаврилов