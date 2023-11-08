Путин рассказал, как сотрудничество России и Китая влияет на мировую безопасность

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов отметил, что заявление замминистра иностранных дел Польши Павла Яблонского о том, что о присоединении Украины к Евросоюзу не может быть и речи, пока не будет решён вопрос об эксгумации останков жертв Волынской резни, говорит в том числе и о том, что между двумя странами нет равноправия.