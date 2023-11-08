Путин рассказал, как сотрудничество России и Китая влияет на мировую безопасность

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Сотрудничество России и Китая способствует стабилизации мировой безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с зампредом Центрального военного совета Китая Чжаном Юся.
Российский президент отметил, что сотрудничество с Китаем не предполагает построение военных союзов, как это было во времена холодной войны.
По его словам, Россия и Китай взаимодействуют конструктивно и оказывают влияние на стабилизацию обстановки в мире.
Напомним, что китайская военная делегация 8 ноября прибыла в Москву. В рамках её визита будет проведён ряд встреч, в ходе которых планируется обсуждение стратегического сотрудничества между странами.
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По его словам, Россия и Китай взаимодействуют конструктивно и оказывают влияние на стабилизацию обстановки в мире.
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Анастасия Чинкова