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Путин рассказал, как в ЮАР отреагировали на его отсутствие на БРИКС

05 октября 2023, 19:40
Фото: istock /William_Potter

Фото: istock /William_Potter

По словам президента РФ Владимира Путина, в ЮАР не обиделись на него из-за отсутствия на БРИКС.
«Президент ЮАР не обиделся в связи с моим решением не ехать на саммит БРИКС. Мы обо всём договорились»,- рассказал Владимир Путин.
Ранее в своём выступлении в ходе Международной парламентской конференции «Россия – Латинская Америка» президент РФ Владимир Путин заявил, что объединение стран БРИКС – это не военный союз, а площадка для выработки позиций, основанных на суверенитете и уважении друг друга.


«К России переходит председательство в БРИКС, и мы сделаем все для того, чтобы так называемое мировое большинство чувствовало, что оно не просто большинство по числу жителей наших стран, а что оно большинство, имея в виду перспективы своего развития».
Владимир Путин также добавил, что Россия приветствует намерение целого ряда латиноамериканских государств присоединиться к БРИКС либо в качестве полноправных членов, либо как равноправные партнеры.

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Путин: Россия готова к сотрудничеству с Японией, если Токио проявит инициативу
05 октября 2023, 19:24

Фото: kremlin.ru

Россия никогда не захлопывала окно в Японию, это произошло со стороны Токио, заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
Глава РФ напомнил, что именно Япония ввела антироссийские санкции. При этом, Москва готова пойти на диалог с Токио, если инициатива будет проявлена с японской стороны. 

«Я плотник четвертого разряда, знаю, как окна строить, не беспокойтесь. Расширим, если потребуется. Если соответствует нашим национальным интересам, поработаем и над этим», - прокомментировал ситуацию Путин. 

Во время заседания «Валдай» Путин также отметил, что Россия готова к конструктивному взаимодействию со всеми странами, но к жесткому противодействию тем, кто выступает за диктатуру.

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Путин перечислил шесть принципов, к которым стремится РФ
05 октября 2023, 19:04

Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» перечислил 6 принципов, к которым стремится страна.
Первый принцип заключается в том, что Россия «хочет жить в открытом взаимосвязанном мире, в котором никто и никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей».
Второй принцип, по словам Путина, многообразие мира, которое должно сохраняться и быть фундаментом всеобщего развития.
 
Третья причина заключается в максимальной представительности.
 
«Никто не имеет права и не может управлять миром за других или от имени других», — отметил Владимир Путин.
Четвертый принцип-всеобщая безопасность и прочный мир, построенный на интересах всех стран.
 
Пятый принцип описан как справедливость для всех, а шестой— равноправие.

Ранее Путин обратился к западным лидерам. США в хамской форме навязывают свои правила всему миру и требуют их исполнения, заявил российский лидер Владимир Путин.

«Надо жить по «правилам», каким правилам? Наши коллеги из США не просто устанавливают такие правила, но еще и поучают, кто и как должен их исполнять. Кто и как должен себя вести. Это проявляется в хамской форме — «вы должны, вы обязаны». Вы кто такие вообще? Какое вы имеете право кого-то предупреждать?», - прокомментировал ситуацию Путин.
В настоящий момент российский лидер выступает в международном дискуссионном клубе «Валдай». Своим названием Клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

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«Идиот или негодяй?»: Путин высказался о приглашении эсэсовца в парламент Канады
05 октября 2023, 19:02

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал приглашение Ярослава Гунька в канадский парламент, на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
Напомним, 22 сентября парламент Канады посетил президент Украины Владимир Зеленский. К его визиту был приглашен почетный гость - 98-летний Ярослав Гунька. Этот человек был участником дивизии «Галичина»* войск СС*, которая комплектовалась украинскими националистами. Бывший спикер палаты общин Энтони Рота под аплодисменты зала представил его как «борца за украинскую независимость против русских».

«Спикер парламента не мог не понимать, что тот человек сраж*ался за Гитлера, на стороне войск нацистов. Если спикер парламента Канады не знает про Гитлера, то он идиот, если знает и пригласил в парламент эсэсовца, то негодяй», - прокомментировал ситуацию Путин.

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#владимир зеленский
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Путин: Украина нацелена на то, чтобы нанести ущерб «Турецкому потоку»
Путин: украинцы пытаются атаковать «Турецкий поток»
05 октября 2023, 18:57

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что украинцы нацелены на то, чтобы нанести ущерб «Турецкому потоку». Об этом Путин сообщил на пленарном заседании клуба «Валдай».
Глава российского государства отметил, что там слышна английская речь.

Ранее Путин сообщил, что РФ может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, раз США не ратифицировали этот документ. Путин отметил, что соответствующий вопрос закреплен за Государственной Думой. Глава российского государства добавил, что отзыва ратификации будет достаточно.

Напомним, в этом году заседание клуба «Валдай» проходит со 2 по 5 октября в Сочи. Главными темами обсуждения стали справедливая многополярность, а также вопросы по обеспечению безопасности и развитию для всех.

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#сочи
#заседание
#донбасс
#путин
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Экс-премьер Азаров не увидел паники на Украине из-за ухода Маккарти
05 октября 2023, 18:56

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что уход спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти не вызвал особой паники в Киеве.
При этом он отметил, что, в связи с этим определённые проблемы у Украины всё же будут.

«Я пока не вижу, чтобы была какая-то исключительная паника. С учётом обещаний западных стран и американцев в предоставлении кредитов, валюты будет достаточно, чтобы поддерживать курс на том уровне, на котором они примут решение его установить. <…> Что касается Маккарти, ему быстро найдут замену. Пока я не вижу причин, чтобы это каким-то образом повлияло, так как всё-таки у Байдена очень большие полномочия, и сумма $20 млрд для американского бюджета небольшая», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Азаров.

По его мнению, финансирование Украины Западом не прекратиться.

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#запад
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#политика
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Путин рассказал, чей город Одесса
05 октября 2023, 18:41

Фото: iStock/V-art

Владимир Путин назвал Одессу русским городом и чуть-чуть еврейским.
По словам президента РФ Владимира Путина, Одесса является русским городом и чуть-чуть еврейским.

Ранее сообщалось, что по результатам визита главы МИД и вице-премьера Италии Антонио Таяни в Киев Рим взял на себя обязательство по руководству процессом восстановления города Одессы и Одесской области. Это объявление содержится в официальном сообщении Министерства иностранных дел Италии.

В рамках своего визита в Киев, где он участвовал в заседании глав МИД стран Европейского союза, Таяни провел встречу с министром культуры Украины Ростиславом Карандеевым. Главной темой этой встречи был итальянский патронат по вопросам восстановления Одессы. В мероприятии также присутствовали губернатор и мэр Одессы, а также руководители известных итальянских культурных организаций, таких как Миланская Триеннале и римский музей MAXXI.

В заявлении МИД Италии говорится, что Италия официально взяла на себя руководство работами по восстановлению города и области Одессы. Антонио Таяни также выразил поддержку инициативе «Лаборатория восстановления Украины», организованной правительством Украины в сотрудничестве с Миланской Триеннале и музеем MAXXI. Эти организации запланировали презентацию в Милане, которая состоится 31 октября.

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#одесса
#владимир путин
#президент
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Путин: РФ может отозвать ратификацию договора о запрещении ядерных испытаний
05 октября 2023, 18:33

Фото: сайт Кремля

РФ может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, раз США не ратифицировали этот документ. Об этом Путин сообщил на пленарном заседании клуба «Валдай».
Путин отметил, что соответствующий вопрос закреплен за Государственной Думой. Глава российского государства добавил, что отзыва ратификации будет достаточно. 

Ранее Путин сообщил, что ответ России на возможный ядерный удар по ее территории является абсолютно неприемлемым для любого агрессора. Глава российского государства добавил, что шансов на выживание у противника не останется.

Напомним, в этом году заседание клуба «Валдай» проходит со 2 по 5 октября в Сочи. Главными темами обсуждения стали справедливая многополярность, а также вопросы по обеспечению безопасности и развитию для всех.

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#россия
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#одесса
#ракеты
#путин
#удар
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Россия провела успешное испытание межконтинентальной ракеты «Буревестник»
Путин: проведено последнее успешное испытание крылатой ракеты «Буревестник»
05 октября 2023, 18:25

Фото: iStock/aapsky

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ провела последнее успешное испытание межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой. Об этом Путин сообщил на пленарном заседании клуба «Валдай».
Ранее Путин сообщил, что ответ России на возможный ядерный удар по ее территории является абсолютно неприемлемым для любого агрессора. Глава российского государства добавил, что шансов на выживание у противника не останется.

Напомним, в этом году заседание клуба «Валдай» проходит со 2 по 5 октября в Сочи. Главными темами обсуждения стали справедливая многополярность, а также вопросы по обеспечению безопасности и развитию для всех.

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#сша
#россия
#сочи
#заседание
#сво
#ракеты
#путин
#удар
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Путин рассказал, какой характер носит сотрудничество с Китаем
05 октября 2023, 18:21

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин ответил на вопросы во время пленарной сессии ежегодного заседания клуба «Валдай» в Сочи.
Президент Владимир Путин подчеркнул, что сотрудничество с КНР не строилось против кого-то, а носит созидательный характер.
 
Страны заинтересованы в налаживании новых логистических маршрутов, подчеркнул российский лидер.

Россия готова к конструктивному взаимодействию со всеми странами, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Россия готова к конструктивному взаимодействию со всеми странами, но к жесткому противодействию тем, кто выступает за диктатуру», - прокомментировал ситуацию российский лидер.
В настоящий момент российский лидер выступает в международном дискуссионном клубе «Валдай». Своим названием клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

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#владимир путин
#президент
#россия
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