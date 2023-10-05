Путин рассказал, как в ЮАР отреагировали на его отсутствие на БРИКС

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По словам президента РФ Владимира Путина, в ЮАР не обиделись на него из-за отсутствия на БРИКС.
«Президент ЮАР не обиделся в связи с моим решением не ехать на саммит БРИКС. Мы обо всём договорились»,- рассказал Владимир Путин.Ранее в своём выступлении в ходе Международной парламентской конференции «Россия – Латинская Америка» президент РФ Владимир Путин заявил, что объединение стран БРИКС – это не военный союз, а площадка для выработки позиций, основанных на суверенитете и уважении друг друга.
«К России переходит председательство в БРИКС, и мы сделаем все для того, чтобы так называемое мировое большинство чувствовало, что оно не просто большинство по числу жителей наших стран, а что оно большинство, имея в виду перспективы своего развития».Владимир Путин также добавил, что Россия приветствует намерение целого ряда латиноамериканских государств присоединиться к БРИКС либо в качестве полноправных членов, либо как равноправные партнеры.
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Мария Фирсова