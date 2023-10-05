Путин рассказал, какой характер носит сотрудничество с Китаем

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Президент России Владимир Путин ответил на вопросы во время пленарной сессии ежегодного заседания клуба «Валдай» в Сочи.
Президент Владимир Путин подчеркнул, что сотрудничество с КНР не строилось против кого-то, а носит созидательный характер.
Страны заинтересованы в налаживании новых логистических маршрутов, подчеркнул российский лидер.
Россия готова к конструктивному взаимодействию со всеми странами, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
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Страны заинтересованы в налаживании новых логистических маршрутов, подчеркнул российский лидер.
«Россия готова к конструктивному взаимодействию со всеми странами, но к жесткому противодействию тем, кто выступает за диктатуру», - прокомментировал ситуацию российский лидер.В настоящий момент российский лидер выступает в международном дискуссионном клубе «Валдай». Своим названием клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
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Мария Фирсова