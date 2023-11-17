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Президент России Владимир Путин рассказал, о чём бы написал свой роман. Об этом он сообщил в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Путин заявил, что это очень глубокая мысль, поскольку, какими бы трудными и переломными не были времена, всегда остаются вечные темы. Выдержав небольшую паузу президент добавил: «Одна из них – любовь».
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Анастасия Чинкова