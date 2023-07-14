Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
Президент РФ Владимир Путин рассказал о деталях встречи с бойцами ЧВК «Вагнер». Об этом пишет «Коммерсантъ».
Отмечается, что на встрече присутствовали 35 человек. Путин дал оценку тому, что бойцы частной военной компании сделали на поле боя и в ходе событий 24 июня. Кроме того, президент озвучил возможные варианты дальнейшего прохождения их службы, включая боевое применение.
По словам президента, они все могли собраться в одном месте и продолжить военную службу.
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По словам президента, они все могли собраться в одном месте и продолжить военную службу.
«Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром все это время», — добавил Владимир Путин, подразумевая командира с позывным «Седой».
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Диана Аванесян