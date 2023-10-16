Путин рассказал о росте количества взаимовыгодных проектов ЕАЭС с Китаем

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Президент России Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая рассказал о пользе сотрудничества ЕАЭС и КНР. Он отметил, что проект «Один пояс — один путь» помог привлечь порядка 24 миллиардов долларов инвестиций.
«Я уже сказал, что страны ЕврАзЭС, Евразийского экономического союза, в ходе совместной работы в рамках инициативы «Один пояс — один путь» уже обеспечили 24 миллиарда долларов инвестиций. Но этот объем растет, потому что увеличивается количество взаимовыгодных проектов», — заявил Путин.Глава РФ обратил внимание на то, что количество программ, которые выгодны обеим сторонам увеличивается. Путин подчеркнул, что данные проекты приносят также пользу странам, которые покупают инвестиции и кредиты в рамках этой инициативы. КНР также получает выгоду из реализации этих проектов, так как они помогают развитию и обеспечению продуктами, а также создают условия для улучшения и расширения развития.
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