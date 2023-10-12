Путин рассказал о льготных условиях поставки топлива в Киргизию

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Киргизия получает российское топливо на льготных условиях, без взимания таможенной пошлины. Об этом рассказал президент России Владимир Путин по итогам переговоров со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым.
По словам российского лидера, Россия является основным поставщиком нефтепродуктов в Киргизию. Российские поставки полностью покрывают нужды киргизских потребителей в бензине и дизеле.
Он уточнил, что топливо поставляется без взимания таможенной пошлины. Такие меры дают прямой эффект как для республики, так и для экономических операторов.
Напомним, Путин прибыл в Киргизию в рамках своего официального визита, в ходе которого он планирует встретиться с руководителями стран Содружества Независимых Государств (СНГ) и принять участие в мероприятии, посвященном 20-летию российской авиабазы в Канте.
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«В прошлом году экспортировали порядка 1,2 миллиона тонн топлива, столько же имеем в виду отгрузить и до конца текущего года. Причем поставки осуществляются, я хотел бы это отдельно подчеркнуть, на льготных условиях», - отметил глава российского государства.
Напомним, Путин прибыл в Киргизию в рамках своего официального визита, в ходе которого он планирует встретиться с руководителями стран Содружества Независимых Государств (СНГ) и принять участие в мероприятии, посвященном 20-летию российской авиабазы в Канте.
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Элина Позднякова