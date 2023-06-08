Путин рассказал о недопустимости навязывания странами шаблонов в сфере образования

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин назвал грубым и недопустимым навязывание другими странами шаблонов в сфере образования и воспитания
Президент России Владимир Путин назвал грубым и недопустимым навязывание другими странами шаблонов в сфере образования и воспитания. Об этом он заявил в ходе приветствия международному форуму министров образования «Формируя будущее» в Казани, пишет издание «Известия».
Глава государства сообщил, что Россия, в свою очередь, поддерживает права каждой страны на сохранение самобытности и традиций.
Сообщается, что на форуме, организатором которого стало Минпросвещения РФ совместно с правительством Республики Татарстан, будут представлены достижения отечественной системы образования. Мероприятие посетят иностранные представители, которые получат возможность ознакомиться с опытом России в сфере образовательной среды. В рамках форума также будут обсуждены вопросы изучения русского языка в других странах и доступность обучения на качественном уровне.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Владимир Путин поручил ввести черчение во всех школах со следующего года.
Глава государства сообщил, что Россия, в свою очередь, поддерживает права каждой страны на сохранение самобытности и традиций.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Владимир Путин поручил ввести черчение во всех школах со следующего года.
Анастасия Крестьянова