Путин рассказал о «паркетных генералах» в армии

Фото: сайт Кремля
Владимир Путин заявил, что «паркетные генералы» показали свою неэффективность
Президент РФ Владимир Путин высказался о «паркетных генералах» в российской армии. Об этом он сообщил в ходе встречи с военными корреспондентами.
По его словам, такие служащие быстро показали свою неэффективность. Глава государства указал на необходимость продвигать людей, которые могут быть действительно эффективны, однако находились в тени из-за «паркетных генералов».
Российский лидер также высказался относительно проведения дополнительной мобилизации в России. Он заявил, что в ряды ВС РФ вступило достаточно добровольцев и в настоящее время необходимости в ее проведении нет.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Путин рассказал о больших потерях среди польских наемников на Украине.
По его словам, такие служащие быстро показали свою неэффективность. Глава государства указал на необходимость продвигать людей, которые могут быть действительно эффективны, однако находились в тени из-за «паркетных генералов».
Ранее «Радио 1» сообщало, что Путин рассказал о больших потерях среди польских наемников на Украине.
Анастасия Крестьянова