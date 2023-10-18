Путин рассказал о переговорах с Си Цзиньпином

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Си Цзиньпином шли три часа. Об этом Путин сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Глава российского государства сообщил, что во время переговоров с лидером КНР происходило обсуждение международной повестки и ситуации на Ближнем Востоке.
Напомним, переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которые прошли в среду в Пекине, завершились. Российский президент покинул Дом народных собраний в центре китайской столицы.
Путин находится в Китае по приглашению Си Цзиньпина. Российский лидер выступил на форуме «Один пояс, один путь». Форум «Один пояс, один путь» проходит в Пекине 17-18 октября и собрал более 4 тысяч участников из более чем 140 стран и 30 международных организаций.
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Напомним, переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которые прошли в среду в Пекине, завершились. Российский президент покинул Дом народных собраний в центре китайской столицы.
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Екатерина Коршунова