Путин рассказал о решении вопроса размежевания границ между Россией и Китаем

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Россия и Китай всегда смогут найти компромисс, даже если это будут сложные вопросы. Именно таким образом и решили вопрос о пересмотре границ двух государств. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая.
«Мы всегда по любому вопросу старались найти компромисс, даже если это были какие-то вопросы сложного характера, доставшиеся нам еще из прежних времен. В основе всегда лежала добрая воля. Так мы решили вопросы пограничного размежевания, которые до сих пор, до того момента не решались на протяжении 40 лет», — рассказал российский глава в интервью.В качестве примера Владимир Путин также привел сотрудничество в энергетической сфере. По словам главы государства, КНР стал первым торговым партнером России по объемам торгового оборота, а Россия поднялась на 6 место среди торгово-экономических партнеров Китая.
Ранее Владимир Путин оценил потери ВСУ в контрнаступлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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