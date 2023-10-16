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Путин рассказал о решении вопроса размежевания границ между Россией и Китаем

Путин в интервью ЦТК: Китай и Россия по всем вопросам всегда искали компромисс
16 октября 2023, 08:18
Фото: istock / Zerbor

Фото: istock / Zerbor

Россия и Китай всегда смогут найти компромисс, даже если это будут сложные вопросы. Именно таким образом и решили вопрос о пересмотре границ двух государств. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая.

«Мы всегда по любому вопросу старались найти компромисс, даже если это были какие-то вопросы сложного характера, доставшиеся нам еще из прежних времен. В основе всегда лежала добрая воля. Так мы решили вопросы пограничного размежевания, которые до сих пор, до того момента не решались на протяжении 40 лет», — рассказал российский глава в интервью.
В качестве примера Владимир Путин также привел сотрудничество в энергетической сфере. По словам главы государства, КНР стал первым торговым партнером России по объемам торгового оборота, а Россия поднялась на 6 место среди торгово-экономических партнеров Китая.


Российский лидер отправится в Пекин на форум «Один пояс — один путь», который состоится 17–18 октября. Там Путин должен встретиться с китайским коллегой Си Цзиньпином. Предварительно, переговоры пройдут в формате тет-а-тет.

Ранее Владимир Путин оценил потери ВСУ в контрнаступлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Израиль обстреливает больницы в секторе Газа
Армия Израиля нанесла самый мощный удар по сектору Газа с начала конфликта
16 октября 2023, 08:48

Фото: istockphoto/Naeblys

В ночь на 16 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела самые мощные атаки на сектор Газа с начала противостояния. Под обстрелы попали больницы Аль-Шифа и Аль-Кудс, а также министерство иностранных дел Палестины.
Также израильтяне не прекращают наносить удары по позициям «Хезболлы» на юге Ливана. По данным арабоязычного телеканала Al Arabiya, Израилем на пять часов объявлено прекращение огня в южных районах анклава. Это сделано для того, чтобы мирные жители смогли эвакуироваться. В свою очередь Египет пообещал открыть контрольно-пропускной пункт «Рафах». Это должно помочь всем людям, застрявшим в секторе Газа, покинуть его.

Телеканал высказывает опасения, что эвакуанты могут стать очередной живой мишенью для солдат ЦАХАЛ. Ранее израильтяне уже вели прицельный огонь по машине журналистов. По сведениям министерства здравоохранения Палестины, среди более чем двух с половиной тысяч погибших жителей анклава более 700 детей. Обстрелы больниц только подтверждают эти опасения.

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#жители
#египет
#солдат
#сектор газа
#израиль
#обстрел
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Американский генерал Болдук раскрыл причину слабости армии США
Американский генерал Болдук: Армия США ослабла из-за Украины
16 октября 2023, 08:12

Фото: istockphoto/Serhej Calka

Беспрерывные поставки вооружений на Украину настолько истощили арсеналы Соединенных Штатов, что американская армия даже в случае настоятельной необходимости не сможет принять участие в каком-либо другом военном конфликте.
Об этом заявил генерал Вооруженных сил США в отставке Дон Болдук в эфире телеканала Fox News. Конечно, своим высказыванием о несомненности права Америки на участие в войнах и войнушках в любой части земного шара он отчасти напомнил карикатуру на «американскую военщину» из журнала «Крокодил» времен холодной войны, но здравое зерно в его словах несомненно есть. Военные эксперты ранее также указывали на то, что Вашингтон отстает от России в плане производства боеприпасов, например. И весь военный комплекс США перенапряжен из-за украинского конфликта.

По мнению генерала, Америка просто не способна сейчас обеспечить свою армию возможностью участвовать в нескольких военных конфликтах одновременно даже чисто по логистическим причинам. Это серьезный упрек американским военным, всегда кичившимся своим умением быстро реагировать на кризисные ситуации. Власти США в последние годы думают о чем угодно, но только не о том, как вести и выигрывать войны, с грустью заключил Дон Болдук.

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#украина
#конфликт
#армия
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«Часы тикают»: Украину предупредили о риске остаться без помощи из-за Трампа
Guardian: Влияние Трампа в США оставит Украину без денег
16 октября 2023, 07:07

Фото: istock /Oleksii Liskonih

Большинство республиканцев в палате представителей выступают против помощи для Украины. Британская газета Guardian пишет, что причиной этому стало идеологическое влияние бывшего президента США Дональда Трампа.

«Часы тикают. Украина не может бесконечно продолжать свои нынешние усилия без дополнительной помощи», — говорится в статье.
Автор материала также отметил, что задержка помощи может поставить под угрозу гуманитарные и военные миссии Украины. Идеология экс-президента «Америка прежде всего» становится все популярнее в Республиканской партии, а антиукраинские взгляды распространяются среди электоральной базы и сейчас плотно проникли в конгресс, отмечает издание. 

Большая часть республиканцев нижней палаты воспринимают оказание помощи Украине крайне скептически, а кто-то действительно враждебно. Газета обратила внимание на то, что позиция, выступающая против поддержки украины, мешает палате представителей избрать нового спикера после отставки Кевина Маккарти. 

Ранее в США предрекли падение рейтинга президента США Джо Байдена из-за провала контрнаступления ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#военные
#часы
#украина
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ЦТАК: КНДР обвинила Японию к подготовке вторжения на Корейский полуостров
16 октября 2023, 06:43

Фото: iStock/Harvepino

Модернизация японской армии свидетельствует о том, что власти Страны восходящего солнца готовятся к агрессивной войне и очередному вторжению на Корейский полуостров. Об этом пишет Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).
В частности, одним из признаков является то, что Токио договорился о поставке в Японию американских ракет «Томагавк» на год раньше — не к 2026, а уже к 2025 году. Также о подготовке к вторжению могут свидетельствовать растущие ежегодно японские военные расходы, , а также вооружение наступательными военными оснащениями — например, авианосцами и новейшими истребителями-невидимками.

Об агрессивных намерениях, как заявили в ЦТАК, может свидетельствовать трёхсторонний договор о проведении совместных военных учений между США, Японией и Южной Кореей.

Ранее Япония и США начали крупномасштабные учения в префектурах Кюсю и Окинава на юго-западе и юге Японии. Учения также пройдут на северном острове Хоккайдо. Их цель заключается в отработке обороны удаленных островов.

Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев также считает, что руководство нынешней Японии взяло курс на новую милитаризацию страны. По его словам, сегодня при поддержке американских кураторов в Стране восходящего солнца активно расширяется военная инфраструктура, отменяются ограничения Сил самообороны и военных операций за рубежом, проводятся военные учения вблизи Курильских островов. Всё это серьёзно осложняет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее Nikkei Asia сообщило, что крупнейшие мировые производители вооружения, среди которых британская компания BAE Systems и американская Lockheed Martin, переносят свои операционные и производственные мощности в Японию на фоне подготовки Токио к возможному увеличению оборонных бюджетов.

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#кндр
#япония
#южная корея
#война
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Отставной генерал США Болдук: Из-за поддержки Украины американская армия ослабла
16 октября 2023, 06:16

Фото: iStock/Serhei_Calka

Из-за военной поддержки киевского режима армия США серьёзно ослабла и теперь вряд ли сможет участвовать сразу в нескольких вооружённых конфликтах одновременно. Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News американский генерал в отставке Дон Болдук.
«За время пребывания у власти администрации Джо Байдена наши Вооружённые силы стали чрезвычайно слабыми и оказались перенапряжены», — отметил Болдук.

По его словам, для американских граждан критическое положение армии должно стать «тревожным сигналом». При этом генерал назвал прискорбным тот факт, что США уже не способны подключаться сразу к нескольким военным конфликтам одновременно.

Ранее журналист издания Welt Кристоф Шильц выразил опасения по поводу того, что Украине и Израилю придется соревноваться за поставки западных вооружений из-за ограниченных ресурсов, доступных в рамках НАТО.

По его мнению, страны-члены альянса остерегаются компрометировать свои собственные оборонные потребности, учитывая ограниченность и дороговизну ресурсов. Особое внимание уделяется вопросу обеспечения артиллерийскими снарядами и системами противовоздушной обороны, такими как Iris-T и Patriot, в которых нуждаются и Украина, и Израиль.

Кристоф Шильц также отметил, что внутри НАТО уже поднимается обеспокоенность в связи с конкуренцией за доступные ресурсы. По его словам, «оружие можно передать всего лишь однажды», и это становится предметом обсуждения.

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#украина
#израиль
#армия
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Главу Еврокомиссии обвинили в «воинственном лае» о конфликте в Израиле
Филиппо обвинил главу ЕК фон дер Ляйен в воинственной риторике о Ближнем Востоке
16 октября 2023, 05:34

Фото: РИА Новости

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в воинственной риторике о конфликте на Ближнем Востоке. Об этом она написала в соцсети X.
«О кризисе на Ближнем Востоке мы слышим только воинственный и неоконсервативный лай Урсулы фон дер Ляйен», — говорится в публикации.

Политика добавила, что Франция должна всячески способствовать деэскалации конфликта на Ближнем Востоке и проявлять заботу об израильских и палестинских жителях.

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#франция
#политика
#израиль
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Выборы президента Эквадора выиграл Даниэль Нобоа
16 октября 2023, 04:51

Фото: iStock/-Panya-

Выборы президента Эквадора выиграл Даниэль Нобоа, представлявший альянс «Национальное демократическое действие». Сын одного из самых богатых бизнесменов страны Альваро Нобоа, 35-летний Даниэль стал самым молодым главой государства в эквадорской истории.
В ходе своей предвыборной кампании Нобоа обещал в том числе активнее работать с молодежью, создать больше рабочих мест, бороться с коррупцией и повышать качество жизни простых эквадорцев. Кроме того, ему придется решать традиционные проблемы для Эквадора — а именно засилье криминала и рекордный уровень наркотрафика.

Что касается внешней политики, то до того, как баллотироваться на высший пост в стране, Даниэль Нобоа был главой парламентской группы по дружбе с Россией в Национальной ассамблее Эквадора. В ходе предвыборных дебатов он заявлял, что Эквадор должен стать «мостом для мира между Россией и Украиной», учитывая его положение в Совете безопасности ООН, а также торговые отношения как с США, так и с Россией.

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#выборы
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«Лучше нанять охрану»: В США рассказали о просчёте Зеленского
Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Зеленскому следует нанять охрану из-за угрозы США
16 октября 2023, 03:32

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский просчитался, доверившись США, и теперь ему нужно серьёзно задуматься о собственной безопасности.
«Украинцы скоро поймут, что они совершили ошибку, которую совершали и другие — они поверили Америке. Всякий раз, когда вы слышите от США: «О, доверьтесь нам, мы вас прикроем!», вам лучше нанять охрану, потому что у вас будут неприятности», — сказал он в ходе интервью Youtube-каналу Dialogue Works.

Джонсон добавил, что Вашингтон сейчас отодвигает Украину на второй план и переносит основное внимание на Израиль.

«Израиль для США сейчас куда более важный приоритет, чем Украина», — уверен бывший аналитик ЦРУ.

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Байден: ХАМАС должен быть уничтожен
#сша
#украина
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#интервью
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Байден: ХАМАС должен быть уничтожен
16 октября 2023, 03:01

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден считает, что палестинское движение ХАМАС должно быть полностью уничтожено, однако сама Палестинская автономия при этом сохранена. Это заявление он сделал в ходе своего интервью для телеканала CBS.
«Нужно, чтобы была палестинская власть. Нужен путь для существования Палестинского государства.  <..> Это создаст независимую нацию рядом с Израилем для пяти миллионов палестинцев, которые живут в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан», — заявил Байден. 

Лидер Соединённых Штатов предостерёг от вмешательства в конфликт Иран и ливанскую «Хезболлу».

Также американский президент отметил, что на фоне активизации палестино-израильского конфликта в США возросла угроза совершения терактов на территории страны. Байден сообщил, что уже встречался на эту тему с представителями спецслужб.

Ранее многие американские личности и компании пошли по «безопасному пути» в вопросе конфликта между Израилем и Палестиной и осудили насильственные действия всех участников противостояния. Однако тех, кто выступил с подобной позицией, ожидала волна критики за нейтралитет.

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