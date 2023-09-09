Путин рассказал о планах развития Смоленской области

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Президент России Владимир Путин заявил, что Смоленск должен стать привлекательным форпостом западной части России. Об этом глава государства заявил в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Смоленской области.
Ранее Владимир Путин в Сарове провёл встречу с молодыми учёными Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ – ВНИИЭФ). В ходе беседы президент отметил высокий уровень развития отрасли, а также остался под впечатлением от проекта по физике высоких плоскостей энергии.
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Анастасия Чинкова