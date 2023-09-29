Путин рассказал о планах российского председательства в БРИКС

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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия сделает все возможное во время председательства в БРИКС, чтобы государства ощущали перспективы дальнейшего развития. Заявление российский лидер сделал на международной парламентской конференции «Россия - Латинская Америка».
«К России переходит председательство в БРИКС, и мы сделаем все для того, чтобы так называемое мировое большинство чувствовало, что оно не просто большинство по числу жителей наших стран, а что оно большинство, имея в виду перспективы своего развития», - сказал он во время своего выступления.БРИКС – межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилии, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики. В августе на саммите в Йоханнесбурге объявили о решении пригласить Египет, Эфиопию, Аргентину, Саудовскую Аравию, Иран и ОАЭ стать полноправными членами союза с 1 января 2024 года.
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Алина Юрчак