Радио1
Главная / Новости / Политика/ Путин рассказал о преимуществе транспортного коридора «Север - Юг»

Путин рассказал о преимуществе транспортного коридора «Север - Юг»

Путин: Транспортный коридор «Север - Юг» поможет наладить поставки товаров в Африку
27 июля 2023, 13:44

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин сообщил, что транспортный коридор «Север - Юг» позволит осуществлять отправку товаров на африканский континент гораздо быстрее, ввиду короткого маршрута. Об этом он заявил в ходе своего выступления на саммите «Россия-Африка».

По словам президента, целью развития коридора, является возможность поставок российских товаров на африканский континент.

Груз будет иметь выход в Персидский залив и Индийский океан, что позволит осуществлять поставки быстрее. Глава государства отметил, что созданный маршрут будет также использоваться для обратных поставок из стран Африки в Россию.

Читайте также:

Запад препятствовал безвозмездной передаче зерна Африке

Путин: РФ бесплатно поставит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна

Путин: Россия открыта к сотрудничеству с Коморскими островами
#владимир путин
#африка
#зерно
#поставки
Читайте нас в
Медведев прокомментировал инициативу Зеленского о производстве каннабиса на Украине
Медведев пошутил, что НАТО предложила Киеву переключиться с кокаина на каннабис
27 июля 2023, 14:30

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пошутил, что НАТО в обмен на принятие Украины в альянс предложила Киеву переключиться с кокаина на марихуану.
Ранее, президент Украины Владимир Зеленский озвучил намерение легализовать медицинский каннабис. По его мнению, такая мера позволит помочь гражданам преодолевать психологический проблемы. Законопроект был поддержан в первом чтении Верховной Радой. 

Комментируя инициативу украинского лидера, Медведев заявил, что Североатлантический альянс в обмен на принятие Украины в НАТО предложил Киеву перейти с кокаина на марихуану. Об этом зампред Совбеза написал в своей социальной сети Twitter. 

Читайте также: 

Медведев предложил переименовать Twitter в V и Z

Медведев призвал быть готовыми к подлым ударам бандеровцев

Медведев заявил о нехватке кадров в оборонно-промышленном комплексе РФ
#дмитрий медведев
#владимир зеленский
#украина
Читайте нас в
Администрация Байдена сыграла решающую роль в атаке на Крымский мост
Херш: Администрация Байдена сыграла решающую роль в атаке на Крымский мост
27 июля 2023, 14:30

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

В обеих атаках на Крымский мост применялись американские технологии, заявил журналист Сеймур Херш, сообщает «РИА Новости».
Ранее официальный представитель МИД РФ заявила, что западные страны оплатят непрекращающиеся попытки киевского режима атаковать Крымский мост. 

«Администрация Байдена играла решающую роль в обеих атаках на Крымский мост, применялись американские технологии», - прокомментировал ситуацию Херш.  

Напомним, 17 июля Крымский мост подвергся атаке со стороны Украины, для теракта были использованы надводные беспилотные летательные аппараты. При теракте погибли два человека из Белгородской области, также пострадала 14-летняя девочка.

Читайте также:

Дэниел Ларисон: США должны стремиться с скорейшему завершению контрнаступления ВСУ

Макгрегор: Украинцы добровольно складывают оружие из-за хорошего отношения русских

США извлекли неверные уроки из Корейской войны

#крымский мост
#сша
Читайте нас в
Путин: Россия может заместить украинское зерно беднейшим странам Африки
27 июля 2023, 14:24

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что страна имеет все возможности заместить украинское зерно как платно, так и бесплатно для беднейших стран Африки.
«Уже говорил, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и в виде безвозмездной помощи наиболее нуждающимся странам Африки», - сказал глава государства в рамках Экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка».

При этом он отметил, что в России в текущем году ожидается рекордный урожай. Также Путин объявил, что в ближайшие четыре месяца РФ бесплатно отправит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна, также будет обеспечена и бесплатная доставка.

Читайте также:

Эритрея обвинила Запад в использовании Африки в пропаганде против России

На российскую пшеницу прогнозируется рост цен

В МИД РФ рассказали, что возобновить зерновую сделку без Москвы невозможно
#россия
#африка
#зерно
#урожай
#мид
#рост
#доставка
#мид рф
#запад
#путин
Читайте нас в
Украинская фехтовальщица Харлан отказалась пожать руку россиянке Смирновой на ЧМ-2023 в Милане
27 июля 2023, 14:07

Фото: istockphoto/gorodenkoff

На чемпионате мира по фехтованию в Милане в турнире саблисток в 1/32 финала жребий свел украинку Ольгу Харлан и Анну Смирнову из России. После поединка украинская спортсменка отказалась обменяться с соперницей рукопожатиями.
Накануне, в среду, украинский шпажист Игорь Рейзлин отказался выйти на поединок против россиянина Вадима Анохина, и наш спортсмен прошел в следующий круг без борьбы, передает «Спорт Экспресс». В тот же день министерство молодежи и спорта Украины сняло запрет на участие своих спортсменов в турнирах, где соревнуются атлеты из России и Белоруссии. В документе за подписью главы ведомства Вадима Гуцайта уточняется, что запрет касается только тех соревнований, где россияне и белорусы выступают под своим флагом и со своим гимном.

После поединка Харлан и Смирновой Анна протянула сопернице руку, но та не захотела ее пожимать, а вместо этого направила саблю в сторону россиянки. Украинка победила со счетом 15-7 и вышла в 1/16 финала. Однако по правилам спортсмен, отказавшийся пожать руку сопернику, должен быть дисквалифицирован. Но маловероятно, что арбитры и организаторы чемпионата пойдут на такой шаг — слишком высок сейчас в спорте уровень политизированности.

Читайте также:

Тарпищев пригрозил Польше скандалом, если она не примет российских теннисистов

В Международном паралимпийском комитете ответили на вопрос о допуске россиян

Украинским спортсменам разрешили выступать вместе с россиянами и белорусами

#спорт
#запрет
#россияне
#спортсмен
Читайте нас в
На Украине продлили действие военного положения
Верховная Рада продлила действие военного положения и мобилизации на Украине
27 июля 2023, 14:02

Фото: iStock/alzay

Депутат Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада Украины продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток, до 15 ноября. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.
 По словам депутата, действие всеобщей мобилизации и военного положения на Украине продлено на три месяца, до 15 ноября. 

Напомним, режим военного положения власти Украины впервые ввели 24 февраля 2022 года. В последующем, сроки действия неоднократно продлевались. Также, указом президента Украины Владимиром Зеленским, была объявлена всеобщая мобилизация на следующий день после введения режима военного положения. 

Ранее, американское издание Washington Post сообщало, что в ходе военных действий, Украина ежемесячно теряет до десяти тысяч БПЛА. 

Читайте также: 

На Украине признали потерю значительной части западного вооружения

Украина станет жертвой президентских выборов в США

В Киеве возмутились продлением военного положения на Украине

#украина
#мобилизация
#конфликт
#сво
Читайте нас в
Сотрудники ФСБ сорвали попытку теракта спецслужб Украины на российском корабле
27 июля 2023, 13:34

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ РФ предотвратили террористический акт, подготовленный спецслужбами Украины. Он должен был быть совершен на корабле Черноморского флота, несущем высокоточные ракеты.
В результате операции силовиками был задержан военнослужащий военно-морского флота России, завербованный украинскими спецслужбами, сообщает ТАСС. У него были обнаружены и изъяты два самодельных взрывных устройства общей массой около килограмма в тротиловом эквиваленте. Кроме того, задержанный подозревается в передаче противнику секретных сведений.

Принимается решение о возбуждении в отношении задержанного уголовных дел по статьям 205 УК РФ («Террористический акт»), 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств»), 275 УК РФ («Государственная измена») и 283 УК РФ («Разглашение сведений, составляющих государственную тайну»).

Читайте также:

Россиянина осудили на 22 года за теракт на железной дороге под Брянском

ФСБ и МВД пресекли деятельность ячейки запрещенной в России «Таблиги Джамаат»*

ТАСС: Суд приговорил к 12 годам лишения свободы задержанного в России агента украинской разведки


#операции
#мвд
#ук
#теракт
#рф
#фсб
Читайте нас в
Запад препятствовал безвозмездной передаче зерна Африке
Путин: Запад чинил препятствия для безвозмездной передачи зерна Африке
27 июля 2023, 13:27

Фото: kremlin.ru

Запад препятствовал безвозмездной передаче зерна для нуждающихся жителей африканских стран, заявил российский лидер Владимир Путин на саммите Россия-Африка.
«Ни одно из условий сделки, касавшихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было. Мы сейчас встречались с коллегами, с руководством Афросоюза, препятствия чинились и для безвозмездной передачи нами минеральных удобрений нуждающимся беднейшим странам», - прокомментировал ситуацию Путин.  

По словам главы РФ, из 262 тысяч тонн удобрений, до Африки доехало всего 20 тысяч тонн. Все остальное осталось в европейских портах, несмотря на то, что санкционные ограничения не должны распространяться на гуманитарную помощь.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков анонсировал заявление Владимира Путина по итогам саммита Россия-Африка. По словам Пескова, Путин сделает заявление 28 июля. Он подведет итоги работы саммита Россия-Африка.

Читайте также:

​GT: Китай сможет ответить на агрессию со стороны США

Рогов назвал заявление Галущенко о взрыве на ЗАЭС ложью

Песков: В Кремле рассмотрят обращение Ильи Сачкова, если оно поступит




#владимир путин
#зерно
#африка
Читайте нас в
Депутаты Госдумы не смогут выезжать в зону СВО без согласования с Шойгу
27 июля 2023, 13:14

Фото: сайт Кремля

Депутатам Государственной думы запретили ездить в зону проведения специальной военной операции без получения на это разрешения министра обороны Сергея Шойгу или начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова.
Письмо с изменениями правил посещения воинских частей в зоне СВО было направлено Шойгу на имя спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, передает «РБК». Как предполагают парламентарии, уже ознакомленные с письмом, такое решение было принято после ранения депутата Александра Бородая, чтобы избежать ненужных рисков.

Теперь посещение депутатами Госдумы воинских частей, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, будет возможно только после получения разрешения министра обороны либо главы Генштаба. Согласованием будет заниматься руководство Госдумы. При этом депутаты могут продолжать ездить в новые российские регионы, встречаться с военными на нейтральной территории, передавать им гуманитарную помощь. Для этого никаких специальных согласований не требуется. Речь идет только о посещении воинских частей.

Читайте также:

Депутат Колунов отправил гуманитарную помощь в зону СВО и приграничные районы

Депутат Госдумы Бородай оказался под танковым обстрелом в зоне СВО

Депутат Колунов передал рации военнослужащим в зоне СВО

#помощь
#депутаты
#регионы
#операции
#сво
#шойгу
Читайте нас в
Эксперт Себелев рассказал, что получают мигранты в России
27 июля 2023, 12:58

Фото: iStock/Oleg Elkov

Руководитель АНО «Национальный Центр Интеграции» Виктор Себелев перечислил все блага, которые получают мигранты в России, а также привёл статистику преступности.
Эксперт сообщил, что приезжим, получившим разрешение на временное проживание или вид на жительство, доступны: неотложная медпомощь, бесплатное медицинское обслуживание в рамках ОМС, пособие при рождении ребёнка, приданое для новорождённых в Москве, дополнительные выплаты во время беременности и после рождения ребёнка.

Также специалист в беседе с «Царьградом» добавил, что мигранты могут получать пособия по безработице, пенсии, имеют право на бесплатную запись детей в детские сады и школы, а также их дети зачисляются на бюджетные места в высших учебных заведениях.

Кроме того, уточняется, что мигранты наравне с россиянами должны выплачивать НДФЛ в размере 13%. Однако за 2022 год выходцы из других стран заплатили всего 2% налогов от общей суммы, внесённой москвичами.

И, в заключение, Себелев указал на преступления, совершённые иностранцами и лицами без гражданства в Москве. Они составляют 17,1% от общего числа правонарушений в столице.

Читайте также:

В Котельниках прошли обыски и проверки по делу о нелегальной миграции

Воробьёв поручил главам муниципалитетов решить связанные с мигрантами вопросы

Пожилой мигрант изнасиловал школьницу из Подмосковья
#выплаты
#мигранты
#пособия
#право
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников