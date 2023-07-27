Путин рассказал о преимуществе транспортного коридора «Север - Юг»

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Президент России Владимир Путин сообщил, что транспортный коридор «Север - Юг» позволит осуществлять отправку товаров на африканский континент гораздо быстрее, ввиду короткого маршрута. Об этом он заявил в ходе своего выступления на саммите «Россия-Африка».
Груз будет иметь выход в Персидский залив и Индийский океан, что позволит осуществлять поставки быстрее. Глава государства отметил, что созданный маршрут будет также использоваться для обратных поставок из стран Африки в Россию.
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Анастасия Крестьянова