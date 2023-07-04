Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что против России ведут гибридную войну и используют нелигитимные санкции.
Президент подчеркнул, что Россия развивается, несмотря на беспрецедентные по масштабу рестрикции и гибридную войну против страны. Он также отметил сплоченность российского народа и его консолидацию.
Читайте также:
Путин поговорил по телефону с президентом Абхазии Бжанией
Путин поручил облегчить въезд в Россию для инвесторов
Путин поручил разработать изменения для ипотеки многодетным семьям
Анастасия Крестьянова