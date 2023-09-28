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Путин рассказал о важности выборов в новых регионах РФ

Путин назвал выборы в новых регионах важным шагом на пути в пространство страны
28 сентября 2023, 16:19
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин рассказал о важности выборов в новых регионах РФ, во время встречи с избранными главами регионов.
«И это безусловно значимое событие, важный шаг на пути полноценного вхождения новых регионов в единое правовое, государственное пространство нашей большой страны», - прокомментировал ситуацию глава РФ.

Путин также отметил, что в настоящий момент в этих субъектах Российской Федерации стоят особые задачи и цели.


Итоги референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей были объявлены 30 сентября 2022 года. После этого Владимир Путин подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

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#референдум
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«Не получат больше ни копейки»: В Венгрии призвали прекратить выделять помощь Украине
Гуйяш: Киев не получит ни копейки от ЕС, пока Венгрии не отдадут ее деньги
28 сентября 2023, 16:45

Фото: iStock/rarrarorro

Прежде чем выплачивать многомиллиардную помощь Украине, ЕС необходимо рассчитаться со странами-членами союза, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на правительственном брифинге.
«Одно я точно могу сказать - поскольку для изменения бюджета ЕС нужна единогласная поддержка, страна, не входящая в ЕС, не получит ни копейки из бюджета ЕС, пока страна-член Евросоюза не получит то, что ей причитается по закону», - прокомментировал ситуацию Гуйяш.

По его словам, Еврокомиссия продолжает злоупотреблять своими полномочиями, оттягивая выплату Будапешту денежных средств, которые ему причитаются по закону.

«Мы надеемся, что они задают новые вопросы не потому что деньги потратили на что-то другое, не дай Бог, отдали стране, не входящей в ЕС», - подытожил Гуйяш.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнила все семь требований для начала проведения переговоров по вступлению страны в Евросоюз. Он отметил, что до конца дня на Украине будет принята государственная целевая программа «Единство в разнообразии», которая станет финальной точкой в выполнении семи рекомендаций Еврокомиссии.

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#венгрия
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В Финляндии рассказали о перспективах размещения ядерного оружия в стране
Финляндия после вступления в НАТО не будет размещать у себя ядерное оружие
28 сентября 2023, 16:32

Фото: iStock/Gerasimov174

Хельсинки не планируют размещать на территории своей страны ядерное оружие, об этом заявил министр обороны страны Антти Хяккянен в интервью для Ilta-Sanomat.
«Перспективы хранения или размещения ядерного оружия на новых местах отсутствуют», - прокомментировал ситуацию Хяккянен. 

​Опасения о том, что Хельсинки могут разместить у себя западное ядерное оружие появились после того, как Финляндия официально стала ​членом НАТО.

Ранее сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун считает, что, поскольку Финляндия официально вошла в Североатлантический альянс, на ее границах с Россией теперь может появиться ядерное оружие. Эксперт напомнил, что натовские ядерные боеголовки уже размещены на территории как минимум пяти стран Европы, а также в Турции.

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#нато
#ядерное оружие
#финляндия
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Токаев: Казахстан будет следовать санкциям против РФ
28 сентября 2023, 16:05

Фото: istock / Rainer Puster

Казахстан будет соблюдать режим антироссийских санкций. С таким заявлением выступил президент республики Касым-Жомарт Токаев, информацию передает «Sputnik Ближнее зарубежье».
Глава Казахстана также отметил, что у них нет опасений по поводу территориальной целостности страны и возможных притязаний со стороны РФ, так как граница между государствами подтверждена и ратифицирована парламентами Москвы и Астаны.

Ранее власти Казахстана оказались в затруднительном положении из-за отказа РФ и стран Запада в помощи с решением проблем с недостатком воды и энергии. Раньше им воду поставляла Киргизия из Кировского водохранилища, но из-за политических проблем в Киргизии поставки остановились. После чего Казахстан обратился за помощью к России, но  получил отказ, так как переброска воды может вредить окружающей среде и  негативно сказаться на экономике.

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#санкции
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«Взаимные привилегии»: на что пошел Израиль ради безвизового въезда в США
США введут безвизовый режим с Израилем в ноябре
28 сентября 2023, 15:38

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США введут безвизовый режим для граждан Израиля в конце ноября. Редакция «Радио 1» расскажет, какое условие выполнил для этого Израиль и с какими странами действует безвизовый режим у России.

США вводят безвизовый режим для Израиля


Администрация США введет безвизовый режим для граждан Израиля с конца ноября, об этом свидетельствует информация, опубликованная в совместном письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена и министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса. До конца ноября США предпримут все необходимые меры, чтобы завершить процедуру упрощения въезда в страну граждан Израиля.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал отмену визового режима важнейшим шагом к стратегическому партнерству двух стран. Кроме того, такое решение укрепит двустороннее сотрудничество в области борьбы с экстремизмом, терроризмом, а также в сфере экономики. По словам министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса, решению американских властей предшествовала долгая работа со стороны обеих стран, которая длилась более десяти лет. В соответствии с опубликованным документом, изменения будут приняты 30 ноября. Граждане Израиля, желающие посетить США, смогут пребывать в стране не более 90 дней без предварительного получения американской визы.


Какие страны имеют безвизовый режим с США


США редко расширяют перечень стран, граждане которых могут пребывать в страну без предварительного получения визы. Израиль станет 41-й страной, с которой США установят безвизовый режим. Предыдущим государством, которому было предоставлено право безвизового въезда, стала Хорватия. Она была включена в список безвизовых стран США в 2021 году. Ранее США установили безвизовый режим въезда для Андорры, Бельгии, Венгрии, Германии, Греции, Голландии, Дании, Литвы, Латвии, Норвегии, Польши, Франции, Чехии, Швеции, Японии  и ряда других стран.
 
Россия и Израиль будут сотрудничать в области кинопроизводства
Россия и Израиль будут сотрудничать в области кинопроизводства

Прежде телекомпания ABS сообщала, что вопрос отмены визового режима обсуждался давно. Последние переговоры прошли на высоком уровне в ходе сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. На полях саммита президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждали возможность отмены визового режима между странами и условия, при которых это станет возможно.

Для того, чтобы получить право безвизового въезда в США, Израилю предстояло выполнить несколько требований, одним из которых стало предоставление права беспрепятственного въезда на территорию страны американцам палестинского происхождения. Предпосылкой к установлению такого критерия стали многочисленные инциденты с участием американских граждан, которые имели двойное гражданство или регистрацию на территории сектора Газа и пытались попасть в Израиль через международные аэропорты. Однако, как и другие палестинцы, они были вынуждены въезжать страну через Иорданию или Египет.

 

Какие страны имеют безвизовый режим с Россией


Самыми популярных направлениями среди россиян были европейские, однако с 2022 года порядок въезда в эти страны значительно усложнился. Несмотря на это в перечень безвизовых стран для российских граждан входит более 100 государств. Граждане России могут посетить некоторые страны бывшего СССР с российским паспортом. К ним относятся: Белоруссия, Казахстан, Абхазия, Южная Осетия, Кыргызстан. Без предварительного получения визы, россияне могут посетить: Армению, Азербайджан, Грузию, Индонеию, Катар, Турцию, ОАЭ, Узбекистан, Филиппины, Куба, Мексика, Бразилия, Уругвай, Чили, Непал, Саудовская Аравия и ряд других. Однако важно помнить, что виза может потребоваться в зависимости от целей поездки и ее длительности.

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В Совфеде объяснили, зачем американские СМИ начали критиковать Украину
Сенатор Климов: в США меняется отношение к Украине из-за предстоящих выборов
28 сентября 2023, 15:22

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов сообщил, что в американских СМИ стали высказываться в поддержку РФ из-за предстоящих президентских выборов в Вашингтоне. Об этом пишет NEWS.ru.
«Стратегический курс США на сдерживание нашей страны не меняется, но приближаются президентские выборы. И для того чтобы иметь возможность для маневра, там и начинают говорить в поддержку России», — цитирует Климова NEWS.ru.

По словам сенатора, в Европе и Вашингтоне начинают осознавать, что победить РФ на поле боя вряд ли удастся. Климов пояснил, что в США начали высказываться в поддержку России для того, чтобы создать психологическую атмосферу, которая позволит  переложить вину за все неудачи на украинского лидера Владимира Зеленского.

Он добавил, что России следует двигаться в прежнем направлении.

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#сша
#курс
#страны
#рф
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Столтенберг раскрыл последствия капитуляция Украины
Столтенберг: Капитуляция Украины приведет к оккупации
28 сентября 2023, 15:10

Фото: iStock/JARAMA

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что капитуляция Украины не приведет к миру, она приведет к оккупации.
«Капитуляция Украины не будет означать мира, она приведет к оккупации. Мир любой ценой не будет миром совершенно», - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Он подчеркнул, что чем сильнее становится Украина, тем ближе и окончание конфликта. Столтенберг полностью поддержал «формулу мира», представленную Зеленским, в очередной раз повторив, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
 
Напомним, 28 сентября Столтенберг провел рабочую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Генсек прибыл в Киев для встречи с Зеленским, где они обсудили усиление работы украинских противовоздушных систем.


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#нато
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МИД Эстонии одобрил предложение по введению полного торгового эмбарго РФ
28 сентября 2023, 15:07

Фото: istock / diegograndi

Правительство Эстонии одобрило предложение по введению полного торгового эмбарго. Данная инициатива поступила в рамках 12-го пакета санкций Европейского союза. Информацию об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Эстонии.
Как сообщает министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, станции против РФ необходимо усиливать и усложнять уклонение от них. 

«Эстония требует, чтобы новый пакет санкций Евросоюза включал полное торговое эмбарго против России. В случае, если достаточная поддержка полного торгового эмбарго не будет найдена на уровне Евросоюза, мы также одобрили альтернативные предложения по ужесточению санкций», — цитирует министра пресс-служба.
Глава эстонского МИД добавил, что данные предложения включаются в себя запрет на транзит санкционных товаров, сокращение доходов от экспорта российских энергоносителей. Кроме того, предложения подтверждают, что ЕС будет завораживать активы России, пока военный ущерб Украине не будет компенсирован. 

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#эстония
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#рф
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Песков: В России нужно повышать расходы на оборону
28 сентября 2023, 14:55

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости повышения расходов на оборону России в условиях гибридной войны.
«Очевидно, что такое повышение необходимо, абсолютно необходимо, потому что мы живем в состоянии гибридной войны, которая развязана против нас», - заявил Песков, говоря о проекте бюджета.

Он добавил, что Россия продолжает проведение специальной военной операции, что, по его словам, требует больших расходов.

Ранее Песков не стал комментировать информацию о якобы запрете на выезд ряда чиновников в новые российские регионы без специального согласования.

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#россия
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#песков
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Киев признал, что желающих финансировать Украину все меньше
Минфин Украины: Желающих финансировать Киев становится меньше
28 сентября 2023, 14:06

Фото: istock / Andrii Atanov

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что желающих оказывать финансовую помощь Киеву становится все меньше. Об этом он заявил в эфире украинского телемарафона.

«Желающих выделять деньги все меньше и меньше, но это не значит, что денег не будет, и это не значит, что мы прекратили работать», — высказался украинский министр финансов.
Марченко также отметил, что он надеется, что в 2024 году тенденция сохранится, так как ведомство делает все возможное. Он также отметил, что появляется много вопросов по поводу желания налогоплательщиков других стран помогать Украине. 

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в следующем 2024 году приоритетами украинского бюджета станут оборонительные расходы и затраты на безопасность. На нее планируется выделить не меньше 43,3 миллиарда долларов.

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