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Российский лидер Владимир Путин рассказал о важности выборов в новых регионах РФ, во время встречи с избранными главами регионов.
«И это безусловно значимое событие, важный шаг на пути полноценного вхождения новых регионов в единое правовое, государственное пространство нашей большой страны», - прокомментировал ситуацию глава РФ.
Путин также отметил, что в настоящий момент в этих субъектах Российской Федерации стоят особые задачи и цели.
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