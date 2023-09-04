Путин рассказал о восстановлении зерновой сделки

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Россия реанимирует зерновую сделку после выполнения всех договоренностей, заявил российский лидер Владимир Путин.
«РФ будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности», - прокомментировал ситуацию глава РФ.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предстоящая встреча российского лидера Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана станет последним шансом для возобновления зерновой сделки.
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Евгения Парфентьева