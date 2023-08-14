Путин рассказал об участниках форума «Армия-2023»

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что 80 иностранных организаций экспонируют свою продукцию на форуме «Армия». Об этом он сообщил в рамках форума «Армия-2023».
Ранее Путин сообщил, что государство готово к равноправному военно-техническому сотрудничеству со всеми странами, которые отстаивают свои интересы. Он также заявил о намерении Москвы расширять и углублять технологическое партнерство с другими государствами.
Напомним, конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье открылась экспозиция Международного военно-технического форума «Армия-2023». Как ранее заявили в Минобороны, на форуме будут заключены контракты более чем на 433 млрд рублей.
Одновременно с форумом проходит XI Московская конференция по международной безопасности. Главные темы - взаимодействие оборонных ведомств разных военные аспекты региональной безопасности в Европе, Азии, Латинской Америке, в Африк и на Ближнем Востоке.
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Напомним, конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье открылась экспозиция Международного военно-технического форума «Армия-2023». Как ранее заявили в Минобороны, на форуме будут заключены контракты более чем на 433 млрд рублей.
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Екатерина Коршунова