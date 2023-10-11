Путин рассказал об уровне доверия между Россией и Саудовской Аравией

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Президент России Владимир Путин заявил о том, что смог построить доверительные отношения с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, что позволит легче принимать решения на нефтяном рынке.
В качестве примера Путин привёл разговор с вице-президентом Александром Новаком. Складывалась ситуация, когда трудно было даже предположить дальнейшее развитие событий. Тогда Путин в разговоре с Новаком предложил ему согласиться с позицией представителей Саудовской Аравии, поскольку они явно не желаю России зла и пытаются помочь в решении совместных или мировых вопросов.
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Анастасия Чинкова