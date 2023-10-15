Путин рассказал, почему конфликт на Ближнем востоке нельзя сравнить с СВО

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Президент РФ Владимир Путин объяснил, что конфликт на Ближнем востоке настолько масштабен, что его нельзя сравнить с СВО.
«Вы посмотрите на Ближнем Востоке, там что, разве специальная военная операция? Вот разве можно сравнить?» — сказал Владимир Путин.Также президент РФ Владимир Путин оценил отношения России с западными странами одной фразой.
«Мы все готовимся к войне, потому что следуем известному древнему принципу: хочешь мира, готовься к войне. Но мы исходим из того, что мы хотим мира», — сказал Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».Владимир Путин прокомментировал информацию о том, что комиссия американского Конгресса по политике в области стратегических сил призывает Белый дом усиливать американский ядерный потенциал из-за возможного начала одновременной войны с РФ и Китаем.
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Мария Фирсова