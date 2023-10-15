Путин рассказал, с какой целью страны вступают в БРИКС

Израиль намеревается использовать авиационные бомбы JDAM в атаке на сектор Газа, что, по словам американского журналиста Сеймура Херша, может привести к полному разрушению города в ближайшие дни. Эту информацию он опубликовал в своей колонке на платформе Substack, ссылаясь на свои источники.