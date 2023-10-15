Путин рассказал, с какой целью страны вступают в БРИКС

Фото: istock /William_Potter
Президент России Владимир Путин подчеркнул в эксклюзивном интервью китайскому Центральному телевидению, что страны, объединенные в БРИКС, не стремятся к роли второстепенных актеров, подчиненных какому-либо суверену.
Путин подчеркнул, что многополярный мир формируется естественным образом благодаря росту потенциала множества стран, включая Китай, и не является следствием доминирования одной силы или суверена.
Читайте также:
Моди был бы рад видеть Путина в Индии, сообщила Матвиенко
Форум «Один пояс — один путь» пройдет в Пекине в середине октября
Путин рассказал, как в ЮАР отреагировали на его отсутствие на БРИКС
Артем Кузьмин