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Путин рассказал, с какой целью страны вступают в БРИКС

Путин: страны в БРИКС поддерживают концепцию создания многополярного мира
15 октября 2023, 05:58
Фото: istock /William_Potter

Фото: istock /William_Potter

Президент России Владимир Путин подчеркнул в эксклюзивном интервью китайскому Центральному телевидению, что страны, объединенные в БРИКС, не стремятся к роли второстепенных актеров, подчиненных какому-либо суверену.

По его словам, все члены этой группы разделяют идею о формировании многополярного мира и стремятся к взаимовыгодным и равноправным отношениям.

Путин подчеркнул, что многополярный мир формируется естественным образом благодаря росту потенциала множества стран, включая Китай, и не является следствием доминирования одной силы или суверена.

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#китай
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#путин
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Журналист Херш заявил о планах Израиля уничтожить Газу авиабомбами JDAM
Журналист Херш заявил, что Израиль планирует атаковать Газу авиабомбами JDAM
15 октября 2023, 05:24

Фото: istock/Tomas Ragina

Израиль намеревается использовать авиационные бомбы JDAM в атаке на сектор Газа, что, по словам американского журналиста Сеймура Херша, может привести к полному разрушению города в ближайшие дни. Эту информацию он опубликовал в своей колонке на платформе Substack, ссылаясь на свои источники.
Херш утверждает, что текущий план предполагает, что атака с применением бомб JDAM может состояться уже в воскресенье или понедельник, с целью вынудить жителей Газы и южных районов покинуть город и подготовиться к немедленному наземному вторжению.
По мнению журналиста, такая атака, если она произойдет, может иметь разрушительные последствия для Газы и ее жителей.

Сеймур Херш, известный своими расследованиями о преступлениях американских вооруженных сил во Вьетнаме и Ираке, является лауреатом Пулитцеровской премии.

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#аэропорт
#город
#план
#удар
#атака
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В Пентагоне рассказали Израилю о важности следования «закону войны»
Глава Пентагона указал главе МО Израиля на важность следования «закону войны»
15 октября 2023, 03:39

Фото: iStock/rarrarorro

В ходе беседы с министром обороны Израиля глава Пентагона США Ллойд Остин подчеркнул важность соблюдения «закона войны» в контексте ухудшающейся гуманитарной ситуации в секторе Газа, передает РИА Новости.
В то же время он выразил готовность Соединенных Штатов поддерживать Израиль и продолжать поставки вооружений для израильских вооруженных сил.

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Израильский удар вывел из строя международный аэропорт Алеппо
#аэропорт
#сша
#израиль
#сми
#поставки
#удар
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Израильский удар вывел из строя международный аэропорт Алеппо
МО Сирии: израильский удар вывел из строя международный аэропорт Алеппо
15 октября 2023, 01:42

Фото: istock/Tomas Ragina

Международный аэропорт Алеппо в Сирии был полностью разрушен после авиаударов со стороны Израиля, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны Сирии.
 «В ночь с 14 на 15 октября, около 23:35 часов, враждебное Израильское государство нанесло удары с воздуха по Международному аэропорту Алеппо, что вызвало материальный ущерб и полное вывод аэропорта из строя», - говорится в заявлении Министерства.

Ранее сообщалось о сильных взрывах в районе аэропорта. Согласно данным очевидцев, атака была осуществлена двумя ракетами, нацеленными на взлетно-посадочную полосу аэропорта.
Израильская армия обосновала свой ответный удар по Сирии выстрелами двух ракет, запущенных с территории сирийской Арабской Республики.

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#ущерб
#государство
#атака
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В Израиле сообщили о нанесении ударов по территории Сирии
Армия Израиля заявила, что наносит артиллерийские удары по территории Сирии
15 октября 2023, 00:23

Фото: iStock/e-crow

Армия Израиля отреагировала артиллерийским огнем на обстрел, произведенный с сирийской территории. Пресс-служба армии Израиля распространила информацию об этом в Telegram.
«После первых сообщений о сиренах, сработавших в населенных пунктах Авней-Эйтан и Альма, артиллерия Армии обороны Израиля в настоящее время наносит ответные удары по источнику стрельбы в Сирии», — гласит заявление.

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#совещание
#заявление
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В Иране пригрозили Израилю землетрясением в случае атаки «Хезболлы»
Глава МИД Ирана пригрозил Израилю землетрясением в случае атаки «Хезболлы»
14 октября 2023, 23:57

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

После переговоров с лидером ливанской группировки «Хезболла» Хасаном Насраллой министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что «Хезболла» может поддержать палестинское движение «ХАМАС» в конфликте с Израилем. Об этом сообщает агентство IRNA.
Он призвал Израиль и его сторонников прекратить действия, которые наносят вред гражданскому населению в секторе Газа и предостерег, что промедление в реагировании мирового сообщества может вызвать ответные меры. Абдоллахиян также подчеркнул важность единства лидеров сопротивления и их готовность к действиям в случае необходимости.

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#израиль
#вред
#меры
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Кандидат в президенты США посоветовал «проваливать» из страны всем недовольным
14 октября 2023, 23:38

Фото: iStock/rarrarorro

Кандидат в президенты США от Республиканской партии и губернатор Флориды Рон Десантис у себя в соцсетях посоветовал всем недовольным людям «проваливать» из страны.
Он подчеркнул, что, по его мнению, никто не должен иметь право оставаться в США, если им не нравятся ценности этой страны, и выразил мнение, что разрешение на пребывание в Соединенных Штатах следует лишать всех, кто не разделяет эти ценности. Это мнение политика затрагивает как лиц, незаконно проникших в страну, так и иностранных граждан, находящихся на территории США законно.

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#запад
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Посольство РФ выразило Швейцарии протест из-за осквернения мемориала
Посольство РФ в Швейцарии выразило протест из-за осквернения мемориала Суворову
14 октября 2023, 23:23

Фото: iStock/william87

Посольство России в Швейцарии выразило свой протест Министерству иностранных дел Швейцарии в связи с актом осквернения мемориала, посвященному полководцу Александру Суворову.
Согласно опубликованному на сайте МИД РФ сообщению представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, неизвестные облили синей краской нижнюю часть мемориала.

Посольство России в Берне выразило глубокое возмущение этим актом вандализма и настоятельно потребовало от Федерального департамента иностранных дел Швейцарии провести расследование и наказать виновных лиц. Также Россия обратилась к швейцарским властям с просьбой обеспечить дополнительную охрану мемориалу.

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#посольство
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В Турции опровергли заявления о миллиардном газовом долге перед Россией
В Турции опровергли заявления о газовом долге перед РФ в 27,5 миллиарда долларов
14 октября 2023, 23:14

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Турецкая нефтегазовая компания BOTAŞ опровергла сообщения, распространявшиеся в СМИ и социальных сетях, о газовом долге перед Россией в размере 27,5 миллиарда долларов. Об этом говорится на сайте предприятия.
Компания заявила, что такие утверждения не имеют основания и что они преднамеренные и злонамеренные. BOTAŞ призвала общественность не придавать значения подобным необоснованным новостям и обвинениям, отметив, что они могут нанести урон репутации компании на национальном и международном уровне.

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#компании
#турция
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СМИ: в США начали критиковать людей, осудивших агрессию Израиля
WP: в США начали критиковать людей, осудивших насилие со стороны Израиля
14 октября 2023, 21:53

Фото: iStock/rarrarorro

Американские политики, компании и образовательные учреждения оказались под огнем критики за осуждение насилия со стороны израильской армии в отношении Палестины. Об этом сообщает Washington Post.
Сообщается, что многие американские личности и компании пошли по «безопасному пути» в вопросе конфликта между Израилем и Палестиной и осудили насильственные действия всех участников противостояния. Однако тех, кто выступил с подобной позицией, ожидала волна критики за нейтралитет.

«В Стэнфордском университете факультет протестовал после того, как университетские лидеры написали студентам о «разрушительном кризисе в Израиле и Палестине» без указания ХАМАС в качестве агрессора», — говорится в материале.

Отмечается, что поддержавшие Палестину люди также оказались осужденными американским обществом.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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#израиль
#армия
#компании
#операции
#люди
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