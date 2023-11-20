Путин рассказал, сколько новых автобусов и трамваев поступит в регионы

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Порядка 5,5 тысяч новых средств общественного транспорта поступят в российские регионы в этом году, об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе онлайн мероприятия по передаче регионам техники для обновления парка общественного транспорта.
«В рамках всех этих механизмов до конца текущего года накопительным итогом в регионы поступит порядка 5,5 тысячи автобусов, электробусов и трамваев», - прокомментировал ситуацию Путин.
Глава РФ также отметил, что часть транспорта регионы получат уже сегодня, а ещё около трёх тысяч автобусов передадут в регионе в первом квартале 2024 года.
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