Путин рассказал, в чём причина нынешней напряженности в мире

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин назвал среди главных причин напряженности в мире претензии отдельных сил на исключительность, и культурную в том числе.
Владимир Путин подверг критике «вульгарную глобализацию» и культурную экспансию, которые, по мнению президента, увеличивают конфликтный потенциал в мире.
Также президент отметил, что предпринимаются попытки отмены русской культуры, но они безуспешны. Об этом он заявил в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума. По словам президента, культура отмены по своей сути неоколониальна.
Ранее сообщалось, что Армения официально станет полноправным членом Международного уголовного суда 1 февраля 2024 года, следует из заявления организации. Отмечается, что Армения станет 124-ой страной-участницей МУС и 19-м государством из восточноевропейской группы.
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Также президент отметил, что предпринимаются попытки отмены русской культуры, но они безуспешны. Об этом он заявил в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума. По словам президента, культура отмены по своей сути неоколониальна.
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Мария Фирсова